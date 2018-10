Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

^

Zusammenfassung:

Der Pharming-Aktienkurs notiert nun fast 40% unterhalb des am 18. Juni bzw.

am 30. Januar erreichten Jahreshöchstschlusskurses von EUR1,57. Aus unserer

Sicht sind die Gründe dafür drei aufeinanderfolgende Quartale (Q4/17-Q2/18)

ohne Umsatzwachstum beim rekombinanten C1-Inhibitor, Ruconest; die

Nicht-Zulassung des Produktes durch die FDA für die Indikation Prophylaxe

Mitte September; und eine allgemeine Zunahme der Risikoabneigung in den

vergangenen Wochen. Die gestrige Nachricht eines 30%-igen Umsatzsprunges im

Q3/18 ggnü. Q2/18 hat die Aktie bisher um 8,7% steigen lassen. Wir sehen

zusätzliches Aufwärtspotential in den kommenden Quartalen durch a) weiteres

Wachstum der Anzahl von Patienten, die Ruconest für die Behandlung von

hereditärem Angioödem (HAE) verwenden b) reichhaltigen Newsflow über die

Entwicklung von Ruconest für zusätzliche und unzureichend gedeckte

Indikationen wie kontrastmittelinduzierte Nephropathie, Herzschutz,

Präeklampsie, verzögerte Transplantatfunktion, und hämorrhagischen Schock.

Jede dieser Indikationen hat das Potential wesentlich wertvoller als HAE zu

werden. Die Investoren sollten auch beachten, dass konkurrierende

C1-Inhibitoren plasmabasiert sind. Die Plasma-Vorräte reichen kaum aus, um

den HAE-Markt zu versorgen, geschweige denn die Märkte, die Pharming mit

ihrem viel leichter skalierbaren rekombinanten Produkt anvisiert. c) die

volle Ausschöpfung der rekombinanten Plattform, um neue

Arzneimittelkandidaten für Krankheiten wie Pompe und Fabry hervorzubringen

d) die Erzeugung von zusätzlichen klinischen Daten, um die Zulassung von

Ruconest für die HAE-Prophylaxe zu erreichen. Wir behalten unsere

Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR2,00 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming

Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 2.00 price target.

Abstract:

Pharming's share price is down almost 40% on its highest closing prices

this year of EUR1.57 reached on both 18 June and 30 January. In our view the

reasons are three consecutive quarters (Q4/17-Q2/18) of flat sales of the

recombinant human C1-inhibitor, Ruconest, the non-approval by the FDA of

the product for prophylaxis in mid-September, and a general increase in

risk aversion over the past few weeks. Last Thursday's news of a 30% sales

jump in Q3/18 vs. Q2/18 has so far produced an 8.7% recovery in the stock

price. We see more share price upside in coming quarters due to a) further

growth in the number of hereditary angioedema (HAE) patients using Ruconest

b) rich newsflow on the development of Ruconest in additional and

underserved indications such as contrast-induced nephropathy, cardiac

protection, pre-eclampsia, delayed graft function, and hemorrhagic shock.

Each of these indications is potentially much more valuable than HAE.

Investors should also note that competing C1-inhibitors are plasma-based.

Plasma supplies are hardly sufficient to serve the HAE market, let alone

the markets which Pharming is targeting with its more scalable recombinant

product. c) leveraging of the recombinant platform to generate new drug

candidates for diseases such as Pompe and Fabry d) generation of additional

clinical data to secure approval for Ruconest in HAE prophylaxis. We

maintain our Buy recommendation with a price target of EUR2.00.

