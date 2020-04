Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

^

Zusammenfassung:

Pharming hat ermutigende Ergebnisse einer Studie mit Ruconest

(rekombinanter humaner C1-Inhibitor) mit fünf Covid-19-Patienten im Rahmen

eines Compassionate-Use-Programms am Universitätsspital Basel, Schweiz,

berichtet. Keiner dieser Patienten sprach auf Standardbehandlungen an,

einschließlich Hydroxychloroquin und Lopinavir / Ritonavir, aber vier der

fünf Patienten erholten sich innerhalb von 48 Stunden nach der Behandlung

mit Ruconest. Der fünfte Patient erholte sich nach einer

Sauerstoffbehandlung. Nun wird eine multinationale von Universitätsklinikum

Basel geleitete, von Forschern initiierte klinische Studie mit bis zu 150

Patienten geplant. Der wertvollste Markt für Pharming und die

konkurrierenden C1-Inhibitor-Produzenten Takeda und CSL Behring sind die

rd. 7.500 diagnostizierten Patienten mit hereditärem Angioödem (HAE) in den

USA. Der Umsatz von Pharming stieg im vergangenen Jahr um 25%, da das

Unternehmen Marktanteile von seinen Wettbewerbern gewann. Die starke

Position von Ruconest bei stärker betroffenen HAE-Patienten sowie die

zunehmende Verwendung zur Behandlung von Durchbruchattacken bei Patienten,

die die prophylaktischen Therapien Takhzyro (Takeda) und Haegarda (CSL

Behring) verwenden, lassen darauf schließen, dass das Wachstum in diesem

Jahr robust bleiben wird. Um die steigende Nachfrage nach Ruconest zu

befriedigen, richtete Pharming eine zweite transgene Kaninchenfarm ein, die

nach der Zulassung durch die EMA und die FDA im Q1/20 in Betrieb genommen

wurde. Die zweite Kaninchenfarm wird die Kapazität von Ruconest verdoppeln

und die Behandlung einer begrenzten Anzahl an schwer betroffenen

Covid-19-Patienten ermöglichen. Bis zum Abschluss der 150-Patienten Studie

belassen wir unser Kursziel jedoch bei EUR2,00 unverändert. Wir behalten

unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming

Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 2.00 price target.

Abstract:

Pharming has reported encouraging results of a trial of Ruconest

(recombinant human C1 inhibitor) with five covid-19 patients under a

compassionate use programme at the University Hospital Basel, Switzerland.

None of these patients responded to standard treatments including

hydroxychloroquine and lopinavir/ritonavir, but four of the five recovered

within 48 hours following treatment with Ruconest. The fifth patient

recovered following oxygen treatment. A multinational,

investigator-initiated clinical trial with up to 150 patients led by the

University Hospital Basel is now planned. The most valuable market for

Pharming and competing C1 inhibitor producers Takeda and CSL Behring are

the ca. 7,500 diagnosed hereditary angioedema (HAE) patients in the US.

Pharming's revenue grew 25% last year as it gained market share from its

competitors. Ruconest's strong position among more severely affected HAE

patients as well as its increasing use for treatment of breakthrough

attacks suffered by patients using the prophylactic therapies Takhzyro

(Takeda) and Haegarda (CSL Behring) suggest that growth will remain robust

this year. To meet rising demand for Ruconest, Pharming set up a second

transgenic rabbit farm which came on line in Q1/20 following EMA and FDA

approval. The second rabbit farm will double Ruconest capacity and make

possible the treatment of a limited number of severely affected covid-19

patients. However, pending completion of the 150-patient trial, we are

leaving our price target of EUR2.00 unchanged. We maintain our Buy rating.

