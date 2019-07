^

Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NV

Unternehmen: Pharming Group NV

ISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: Q2-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.07.2019

Kursziel: EUR1,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV

(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,80 auf EUR 1,90.

Zusammenfassung:

Der Umsatz in Q2/19 lag mit EUR42,7 Mio. (Q2/18: EUR30,0 Mio.) um 21,3% über

dem Wert in Q1/19 von EUR35,2 Mio. und um 11,3% über der

Bloomberg-Konsensprognose von EUR38,4 Mio. Das operative Ergebnis von EUR12,4

Mio. (Q2/18: EUR8,1 Mio.) lag um 53% über dem Vorjahreswert, aber nur um 1,2%

über dem Wert von Q1/19, da höhere F & E-Aufwendungen für die Vorbereitung

klinischer Studien mit Ruconest bei Präeklampsie und Akuter

Nierenverletzung erforderlich waren. Wir glauben, dass diese Ergebnisse die

Befürchtungen über Wettbewerber zerstreuen werden, die die Pharming-Aktie

seit letztem Herbst verfolgt haben. Die Ergebnisse des zweiten Quartals

zeigen, dass die Umsätze von Ruconest nicht unter dem Wachstum der

prophylaktischen hereditäres Angioödem (HAE) -Therapien Takhzyro (Takeda)

und Haegarda (CSL Behring) leiden, sondern von der Nachfrage nach

Behandlung von Durchbruchattacken von Patienten profitieren, die diese

Produkte verwenden. Darüber hinaus werden die enttäuschenden Ergebnisse der

Phase-III-Studie von Biocryst mit BCX7353 im Mai die Bedenken hinsichtlich

der Konkurrenz durch orale Behandlungen weitgehend zerstreuen. Die

Befürchtungen, dass die intravenöse Verabreichung von Ruconest nicht

wettbewerbsfähig ist, scheinen weniger dringlich zu sein, da Pharming

derzeit alle hergestellten Ruconest-Durchstechflaschen verkaufen kann.

Unserer Ansicht nach werden die Hinweise aus dem Q2-Bericht, dass auf das

Wachstum von Ruconest bei HAE Verlass ist, die Aufmerksamkeit der Anleger

auf die Pharming-Pipeline refokussieren, die mehrere Produkte mit einem

Umsatzpotenzial von jeweils über USD1 Mrd. umfasst. Wir haben unsere

Prognosen überarbeitet, um die starken Zahlen des zweiten Quartals

widerzuspiegeln, und sehen nun den fairen Wert der Aktie bei EUR1,90 (zuvor:

EUR1,80). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming

Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 1.80 to EUR 1.90.

Abstract:

Q2/19 sales at EUR42.7m (Q2/18: EUR30.0m) were 21.3% above the Q1/19 figure of

EUR35.2m and 11.3% above the Bloomberg consensus forecast of EUR38.4m. Q2/19

operating profit of EUR12.4m (Q2/18:EUR8.1m) was 53% above the prior year

figure but only 1.2% above Q1/19 because of higher R&D spend in preparation

of clinical trials of Ruconest in pre-eclampsia and acute kidney injury. We

think these results will further allay fears about competitors that have

dogged the Pharming share since last autumn. Q2 results indicate that

rather than suffering from the growth of the hereditary angioedema (HAE)

prophylactic therapies Takhzyro (Takeda) and Haegarda (CSL Behring),

Ruconest sales are benefiting from demand for treatment of breakthrough

attacks from patients using these products. Meanwhile, the disappointing

results of Biocryst's phase III trial of BCX7353 in May will ease concerns

about competition from oral treatments. Lastly, worries that Ruconest's

intravenous administration method is not competitive also look less

pressing given that Pharming can currently sell every vial of Ruconest it

can produce. In our view, evidence from the Q2 report that Ruconest growth

in HAE can be relied upon, will refocus investor attention on Pharming's

pipeline which includes multiple products each with sales potential of over

USD1bn. We have revised up our forecasts to reflect the strong Q2 numbers

and now see fair value at EUR1.90 (previously: EUR1.80). We maintain our Buy

recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18541.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°