Original-Research: PSI Software AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG

Unternehmen: PSI Software AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.05.2020

Kursziel: 23,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 29.06.2018, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner

Solider Jahresauftakt 2020

Nachdem die PSI Software AG für 2019 überzeugende Zahlen präsentiert hatte,

fiel der Auftakt des laufenden Geschäftsjahres 2020 etwas schwächer aus.





Allerdings lagen die Zahlen angesichts der aufkommenden COVID-19-Pandemie

im Rahmen unserer Erwartungen. Wir sind unverändert überzeugt davon, dass

die PSI ohne größere Blessuren durch die derzeitige Krisenphase kommt.

Ausschlaggebend hierfür ist die hervorragende Aufstellung des Unternehmens

im Vorfeld der Corona-Krise. Bis auf wenige Mitarbeiter im Bereich der

Hardwareintegration in Malaysia war das gesamte Personal des Konzerns

bereits zuvor mit Notebooks ausgestattet und verfügte auch über

Fernzugriffe für Heimarbeit. Derzeit werden mit nahezu sämtlichen Kunden

Präsentationen, Besprechungen und Abnahmeprüfungen per Videokonferenz

durchgeführt.

Positiv ist hierbei auch die recht hohe Homeoffice-Effizienz von 75 bis 85

Prozent hervorzuheben. Zudem werden derzeit Reisekosten und Reisezeiten

gespart. Angesichts des derzeitigen Bedarfs dürfte das Thema

Digitalisierung auch nach dem Abklingen der Krise eher noch an Dynamik

gewinnen. Viele Unternehmen weisen in diesem Bereich auch noch einen

immensen Nachholbedarf auf. Entsprechend ergeben sich mit der digitalen

Transformation der Geschäftsprozesse sowohl bei PSI als auch auf der

Kundenseite weitere Wachstumspotenziale.

Die derzeitige Krisensituation könnte der PSI Software AG auch noch

zusätzliche Möglichkeiten auf der Akquisitionsseite eröffnen. Denn viele

Wettbewerber werden angesichts der Krise deutliche Schwierigkeiten

bekommen. Besonders erwünscht wären Kaufkandidaten im Energiesektor. Der

Vorstand will sich hier aber nicht zeitlich unter Druck setzen, ein Ende

der Krisenursache sollte zumindest erkennbar sein, bevor Zukäufe umgesetzt

werden. Gleichwohl wurden aber bereits erste Gespräche mit möglichen

Kandidaten geführt.

Auch wenn das Thema derzeit angesichts der Corona-Krise in den Hintergrund

gerückt ist, wird PSI ebenfalls von der wachsenden Bedeutung der

Klimapolitik profitieren. Aus dem geplanten Klimaschutzprogramm 2030

könnten in Deutschland etwa 100 Mio. Euro an zusätzlichen Investitionen in

Leitsysteme fließen. Auch international sollten sich zunehmend Chancen

eröffnen, da in vielen Ländern das Thema Klimaschutz stärker ins Blickfeld

rückt.

Zudem kam die Gesellschaft bei der Reduzierung der Aufträge mit Festpreis

weiter voran. Der Anteil an den Konzernerlösen soll hier mittelfristig

weiter auf unter 30 Prozent gesenkt werden. Im Gegensatz dazu verzeichnet

das Unternehmen einen wachsenden Anteil wiederkehrender Umsätze. In Zukunft

erwarten wir aus diesem Trend eine steigende Profitabilität und

mittelfristig zweistellige Margen.

Im kommenden Geschäftsjahr 2021 gehen wir zwar von einer deutlichen

Ergebnisverbesserung aus, trotzdem haben wir hierbei noch negative

Corona-Auswirkungen impliziert. Je nach Verlauf der Krise können wir uns

jedoch auch zusätzliche positive Effekte vorstellen.

Der vorübergehende Kurssturz in der Aktie wurde mittlerweile wieder

aufgeholt. Seit unserer letzten Empfehlung vom 16. April ist die Notierung

allein um knapp 9 Prozent gestiegen. Auch angesichts des starken

Auftragseingangs im ersten Quartal sind wir unverändert positiv für die

Entwicklung der Gesellschaft gestimmt. Damit hat PSI die Krisenfestigkeit

unseres Erachtens unter Beweis gestellt. Auf dieser Basis erhöhen wir unser

Kursziel auf 23 Euro und empfehlen, den Titel weiterhin zu 'Kaufen'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20729.pdf

