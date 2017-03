Original-Research: PSI AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "PSI":

Original-Research: PSI AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2016 Empfehlung: Kaufen seit: 28.03.2017 Kursziel: 14,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 28.03.2017, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner

2016 mit deutlichem Ergebnisplus trotz Umsatzrückgang

Unverändert befindet sich die PSI AG in einer Transformationsphase vom Projekthaus zum umfassenden Produktanbieter.



Mit einer einheitlichen Technikplattform rechnet sich das Management dabei Wettbewerbsvorteile aus. In diesem Rahmen erachten wir auch die vorgenommene Anpassung im Hardwaregeschäft in Südostasien im vergangenen Jahr als richtigen Schritt, auch wenn dies Umsatzeinbußen bedeutete. Viel wichtiger waren dagegen aber die erreichten Fortschritte in der Profitabilität.

Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten machen wir in der fortschreitenden Internationalisierung aus. Enormes Potenzial für PSI sehen wir auch in der anhaltenden Digitalisierung der Wirtschaft. Nachdem die Pilotprojekte bei der Migration auf die einheitliche Java-Plattform abgeschlossen sind, bietet sich für die Gesellschaft nun die Möglichkeit der Ansprache der Stammkunden sowie potenzieller Neukunden.

Angesichts des herausfordernden Umfelds in einigen Kundenbranchen hat uns das letztjährige Ergebnis der PSI AG überzeugt. Für das Geschäftsjahr 2018 prognostizieren wir einen Gewinn je Aktie von 0,62 Euro, was einem derzeitigen KGV von 19,9 entspricht. In den kommenden Jahren rechnen wir mit einem anhaltenden Ergebniswachstum, zumal bei einem Aufhellen des Umfelds in der Öl- und Gasindustrie der bestehende Investitionsstau durch höhere Investitionen abgebaut werden dürfte.

Angesichts der positiven Zukunftsaussichten und der besser als erwartet ausgefallenen Ergebniskennzahlen erhöhen wir unser Kursziel für die PSI-Aktie auf 14,20 Euro und stufen dabei auch unser Rating von 'Halten' auf 'Kaufen' hoch.

