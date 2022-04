Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.04.2022

Kursziel: EUR52,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: Heute (vorher: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY

herauf und erhöht das Kursziel von EUR 49,00 auf EUR 52,00.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse für das Gesamtjahr zeigten einen Umsatzanstieg um 14% auf

EUR248,4 Mio. (FBe: EUR241,1 Mio.; 2020: EUR217,8 Mio.), während das EBIT um

59,3% auf EUR23,8 Mio. (2020: EUR14,9 Mio.) stieg. Die berichteten Zahlen lagen

sowohl über unseren als auch über den Konsensprognosen sowie über der

Unternehmensguidance (Umsatz: mindestens EUR240 Mio.; EBIT: >EUR20 Mio.).

Der Auftragseingang kletterte um 16,2 % auf EUR266 Mio. (2020: EUR229 Mio.),

während der Auftragsbestand zum Jahresende um 7,4 % auf EUR160 Mio. stieg

(2020: EUR149 Mio.). Die EBIT-Marge für 2021 erreichte ein neues Rekordhoch

von 9,6 % und lag 280 Basispunkte über dem Vorjahreswert von 6,8 % und 180

Basispunkte über dem bisherigen Rekord von 7,8% aus dem Jahr 2018. Während

der Analystenkonferenz im Anschluss an die Ergebnisse stellte das

Management die 'Vision 26' vor, die für die nächsten fünf Jahre ein

durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10,0 % auf EUR400 Mio. und

ein EBIT von EUR54 Mio. (Marge von 13,5 %) vorsieht. Diese Zahlen liegen nahe

an den Prognosen für 2026 (Umsatz und EBIT von EUR410 Mio. bzw. EUR55 Mio.),

die in unserer letzten Studie vom 7. Dezember enthalten waren und die

wiederum weitgehend auf den Investitionsrichtlinien der neu gewählten

deutschen Regierung für erneuerbare Energien basierten. Seitdem haben die

Veröffentlichung detaillierterer Ziele sowie die Anerkennung der

Notwendigkeit einer größeren Energieautarkie nach der russischen Invasion

in der Ukraine unser Vertrauen in die Stärke und Dauer des Booms bei den

erneuerbaren Energien gestärkt. Die Rationalisierung der

Softwareplattformen und der verstärkte Einsatz von Beratern zur

Durchführung von Implementierungsarbeiten waren hauptsächlich für die

verbesserte Rentabilität bei PSI im vergangenen Jahr verantwortlich und

dürften die Margen weiter nach oben treiben. Wir gehen davon aus, dass der

PSI AppStore in den nächsten fünf Jahren ein dritter Treiber für die

Margenausweitung sein wird. Der AppStore wird Umsätze ersetzen, die derzeit

über traditionelle Kanäle erzielt werden, jedoch aufgrund des geringeren

Implementierungsaufwands mit deutlich höherer Profitabilität. Der AppStore

generierte 2021 einen Umsatz von EUR1,9 Mio. und PSI strebt in diesem Jahr

mindestens EUR5 Mio. an. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl bis 2026 auf

EUR70 Mio. ansteigen wird. In Anbetracht der besser als erwarteten Ergebnisse

für 2021 und nach Einschätzung der Aussichten für den AppStore erhöhen wir

unsere EBIT-Prognose für 2026 auf EUR58 Mio. (EBIT-Marge von 14,2 %) bei

einer unveränderten Umsatzprognose von EUR410 Mio. Wir erhöhen unser Kursziel

von EUR49 auf EUR52 und stufen die Empfehlung von Hinzufügen auf Kaufen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY and

increased the price target from EUR 49.00 to EUR 52.00.

Abstract:

Full year results showed a 14% increase in sales to EUR248.4m (FBe: EUR241.2m;

2020: EUR217.8m) while EBIT jumped 59.3% to EUR23.8m (2020: EUR14.9m). The

reported numbers were above both our and consensus forecasts as well as

company guidance (sales: at least EUR240m; EBIT: >EUR20m). The order intake

climbed 16.2% to EUR266m (2020: EUR229m) while the year-end order backlog was

7.4% higher at EUR160m (2020: EUR149m).The 2021 EBIT margin reached a new

record high of 9.6% and was 270 basis points above the prior year figure of

6.9% and 180 basis points above the previous record of 7.8% set in 2018.

During the analysts' conference following the results, management unveiled

'Vision 26' which calls for sales to grow at a CAGR of 10.0% to EUR400m and

EBIT to reach EUR54m (margin of 13.5%) over the next five years. These

numbers are close to the 2026 forecasts (sales and EBIT of EUR410m and EUR55m

respectively) included in our most recent study of 7 December which in turn

were largely based on the newly elected German government's renewable

energy investment directives. Since then, publication of more detailed

targets as well as the recognition of the need for greater energy

self-sufficiency following the Russian invasion of Ukraine have increased

our confidence in the strength and duration of the renewable energy boom.

Software platform rationalisation and increased use of consultants to carry

out implementation work were mainly responsible for last year's improvement

in profitability at PSI and should continue to push margins higher. We

expect the PSI App Store to act as a third driver of margin expansion over

the next five years. The AppStore will substitute revenues currently

delivered by traditional channels, but at higher profitability due to the

lower level of implementation work required. It generated EUR1.9m of revenue

in 2021 and PSI targets at least EUR5m this year. We expect this figure to

grow to EUR70m by 2026. In view of the better than expected 2021 results and

following assessment of the prospects for the AppStore, we increase our

2026 EBIT forecast to EUR57m (EBIT margin of 13.9%) on an unchanged sales

forecast of EUR410m. We raise our price target from EUR49 to EUR52 and the

recommendation from Add to Buy.

