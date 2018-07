Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

^

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Q2 Ergebnisse

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 31.07.2018

Kursziel: EUR18,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.06.2009 (vormals: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 18,00.

Zusammenfassung:

Q2/18 war ein weiteres Quartal mit einem starken Auftragseingang bei PSI

(+27% auf EUR42 Mio.



). Dabei trugen sowohl die Segmente Energiemanagement als

auch Produktionsmanagement zum Anstieg bei. Der Umsatz, der um 11,5% auf

EUR48,8 Mio. (Q2/17: EUR43,8 Mio.) stieg, und das EBIT, welches mit 9,4%

Zuwachs EUR3,4 Mio. (Q2/17: EUR3,1 Mio.) betrug, lagen nahe bei unseren

Prognosen. PSI ist gut positioniert, um die Guidance des Managements für

das Gesamtjahr in Höhe von EUR200 Mio. beim Umsatz und ein EBIT von mehr als

EUR15 Mio. zu erreichen. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung sowie

unser Kursziel von EUR18,00 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and

maintained his EUR 18.00 price target.

Abstract:

Q2/18 was another quarter of strong order intake growth at PSI (+27% to

EUR42m) with both the Energy Management and the Production Management

segments contributing to the rise. Q2/18 sales, which climbed 11.5% to

EUR48.8m (Q2/17: EUR43.8m) and EBIT, which was 9.4% ahead at EUR3.4m (Q2/17:

EUR3.1m), were close to our forecasts. PSI looks well placed to reach

management's full year guidance of EUR200m for sales and for EBIT in excess

of EUR15m. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR18.00.

