Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Q1 Ergebnisse

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 03.05.2018

Kursziel: EUR18,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.06.2009 (vormals: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 18,00.

Zusammenfassung:

PSI verzeichnete in Q1/18 einen kräftigen Anstieg des Auftragseingangs um

19% auf einen Rekordwert von EUR93 Mio. (Q1/17: EUR78 Mio.). Das Unternehmen

profitiert sowohl von der zyklischen Erholung der Geschäfte mehrerer

Kundengruppen in den Industrieländern als auch von einer Belebung der

Nachfrage aus rohstoffexportierenden Ländern in Folge von

Rohstoffpreissteigerungen. Der Abschluss der Migration vieler Produkte auf

die neue, anpassungsfähigere Softwareplattform des Unternehmens trägt auch

weiterhin zum Umsatzwachstum bei. Das Management bekräftigt die im

Geschäftsbericht für das Jahr 2018 gegebene Prognose über ein

Umsatzwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich. Das EBIT 2018 dürfte

über EUR15 Mio. (d.h. mindestens 12,2% über dem EBIT von 2017) liegen,

verglichen mit der Prognose im Geschäftsbericht einer 'Verbesserung im

niedrigen zweistelligen Prozentbereich'. Die in unserer Studie vom 3. April

enthaltenen Prognosen bleiben unverändert, und wir behalten die Empfehlung

Hinzufügen und das Kursziel von EUR18,00 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and

maintained his EUR 18.00 price target.

Abstract:

PSI recorded a robust 19% increase in its order intake to a record EUR93m in

Q1/18 (Q1/17: EUR78m). The company is benefiting from the cyclical recovery

of several client groups' businesses in the industrialised countries while

demand from raw materials exporting countries is recovering following

commodity price increases. The completion of migration of many products to

the company's new, more adaptable software platform also continues to help

the top line. Management has reiterated the 2018 guidance given in the

annual report for sales growth in the upper single digit percentage range.

2018 EBIT is now expected to exceed EUR15m (i.e. at least 12.2% above 2017

EBIT) compared with guidance in the annual report of a 'low double digit

percentage improvement.' Our forecasts are unchanged on our study of 3

April and we maintain our Add recommendation and price target of EUR18.00.

