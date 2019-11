Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

^

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Q3-Ergebnisse

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 06.11.2019

Kursziel: EUR22,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16. Juni 2009 (vorher: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

Zusammenfassung:

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 waren von zweistelligen

Zuwächsen bei Aufträgen und Umsätzen in den

Energiemanagement-Geschäftsbereichen Elektrische Netze und Gasnetze

gekennzeichnet. Einer der Hauptwachstumstreiber des PSI-Geschäfts mit

elektrischer Energie sind Investitionen in intelligente Netze, um den

zunehmenden Anteil des in Deutschland durch erneuerbare Energiequellen

erzeugten Stroms zu decken. 36% des in Deutschland verbrauchten Stroms

stammten 2017 aus erneuerbaren Quellen. Das kürzlich von der

Bundesregierung veröffentlichte Klimaschutzprogramm 2030 sieht Maßnahmen

vor, um die Erreichung eines Anteils von 65% bis 2030 zu fördern. Darüber

hinaus werden infolge der am Anfang des Jahres getroffenen Entscheidung bis

2038 die Kohleförderung in Deutschland einzustellen, verstärkt

Investitionen in die Gasnetzsteuerungssysteme des PSI getätigt. Der

Auftragseingang im ÖPNV-Geschäft war in den ersten neun Monaten des Jahres

2019 aufgrund eines ungewöhnlich hohen Auftragsvolumens im 9M/18 von EUR11,4

Mio. rückläufig. Die von der Bundesregierung geplanten Investitionen zur

Verbesserung der Attraktivität des ÖPNVs und zur Elektrifizierung der

Busflotte lassen jedoch auf eine vielversprechende Zukunft für dieses

Geschäft schließen. Vor diesem Hintergrund sehen wir jetzt ein

durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im Bereich Energiemanagement

von 7,0% im Zeitraum 2019-2022 (zuvor 4,4%). Unser neues Kursziel liegt bei

22,40 EUR (bisher: EUR19,00). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and

increased the price target from EUR 19.00 to EUR 22.40.

Abstract:

Highlights of a strong set of Q3/9M 2019 results were double digit rises in

orders and sales at the Energy Management division's electrical energy and

oil and gas businesses during the first nine months of the year. One of the

main drivers of growth at PSI's electrical energy business is investment in

smart grids to accommodate the increasing proportion of electricity

generated in Germany through renewable energy sources. 36% of electricity

consumed in Germany derived from renewable sources in 2017. The German

government's recently published Climate Protection Programme 2030 outlines

measures to promote the achievement of a figure of 65% by 2030. Meanwhile,

the decision taken earlier this year to cease coal production in Germany by

2038, is boosting investment in PSI's gas network control systems. The

order intake in the public transport business was down during the first

nine months of 2019 due to an unusually high order figure of EUR11.4m during

9M/18. However, investments planned by the German government to improve the

attractiveness of public transport and electrify the bus fleet suggest a

bright future for this business. Against this background we now see Energy

Management sales growing at a three year CAGR of 7.0% over the period

2019-2022 (previously 4.4%). Our new price target is EUR22.40 (previously:

EUR19.00). We maintain our Add recommendation.

