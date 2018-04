Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

^

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: 2017 Ergebnis/Update

Empfehlung: Add

seit: 03.04.2018

Kursziel: EUR18,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.06.2009 (vormals: Buy)

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9).



Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and

decreased the price target from EUR 20.00 to EUR 18.00.

Abstract:

2017 sales were close to our forecast showing a 5.2% increase to EUR186.1m

(FBe: EUR187.8m; 2016: EUR176.9m). EBIT climbed 12.9% to EUR13.4m (FBe: EUR14.4m;

2016: EUR11.8m). EBIT was 7.3% below our forecast because we had assumed a

y-o-y improvement in Q4/17 EBIT at all three segments. Q4/17 EBIT at

Production Management was EUR1.2m above the prior year quarter but Q4/17 EBIT

numbers at Energy Management and Infrastructure Management were

respectively EUR0.5m and EUR0.9m below the Q4/16 level. The Production

Management segment was the main driver of the improvement in 2017

performance accounting for over 80% of sales growth and over 90% of the

improvement in EBIT. PSI's 2018 guidance is for an upper single digit

percentage increase in sales and a low double digit increase in EBIT. The

businesses within Production Management - PSI Metals, Logistics, Industry

and Automotive - are again expected to be the main contributors to growth.

Management has also unveiled 'PSI Vision 2022' which targets sales of EUR235m

and an EBIT margin of 10-13%. We note that a reduction in R&D spending from

9.9% of sales in 2017 to 8% in 2022 in connection with the completion of

the software platform harmonisation programme is expected to deliver 190

basis points of the targeted improvement. PSI's sales target assumes a CAGR

to 2022 of 4.8%. Our forecast is more conservative at 4.2% while we also

model a 2022 EBIT margin at the lower end (10.0%) of the target range.

Adjustments to our valuation model based on the 2017 results and 'PSI

Vision 2022' cause us to lower our price target to EUR18.0 (previously:

EUR20.0). We maintain our Add recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 18,00.

Zusammenfassung:

Der Umsatz in 2017 lag nahe bei unserer Prognose und stieg um 5,2% auf

EUR186,1 Mio. (FBe: EUR187,8 Mio.; 2016: EUR176,9 Mio.). Das EBIT stieg um 12,9%

auf EUR13,4 Mio. (FBe: EUR14,4 Mio.; 2016: EUR11,8 Mio. Das EBIT lag 7,3% unter

unserer Prognose, da wir in allen drei Segmenten eine Verbesserung des

Q4/17-EBITs im Jahresvergleich angenommen hatten. Das Q4/17-EBIT des

Produktionsmanagementsegments lag EUR1,2 Mio. über dem Vorjahresquartal,

jedoch lagen im Q4/17 die EBIT-Zahlen in den Segmenten Energiemanagement

und Infrastrukturmanagement mit EUR0,5 Mio. bzw. EUR0,9 Mio. unter dem Niveau

von Q4/16. Das Segment Produktionsmanagement, das über 80% des

Umsatzwachstums und über 90% der Verbesserung des EBITs ausmachte, war der

Haupttreiber für die Leistungssteigerung im Jahr 2017. PSIs Guidance für

2018 sieht einen Anstieg des Umsatzes im oberen einstelligen Prozentbereich

und einen Anstieg des EBITs im niedrigen zweistelligen Bereich vor. Die

Geschäfte innerhalb des Produktionsmanagementsegments - PSI Metals,

Logistics, Industry und Automotive - dürften wiederum die

Hauptwachstumsträger sein. Das Management hat zudem die 'PSI Vision 2022'

vorgestellt, die einen Umsatz von EUR235 Mio. und eine EBIT-Marge von 10-13%

vorsieht. Wir stellen fest, dass 190 Basispunkte der angestrebten

Verbesserung eine Reduzierung der F&E-Ausgaben von 9,9% des Umsatzes im

Jahr 2017 auf 8,0% im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem Abschluss des

Softwareplattform-Vereinheitlichungsprogramms zuzuschreiben sind. Das

Umsatzziel der PSI geht von einer CAGR von 4,8% bis 2022 aus. Unsere

Prognose ist mit 4,2% etwas konservativer und die von uns modellierte

EBIT-Marge 2022 ist mit 10% auch am unteren Ende des Zielbereichs.

Anpassungen unseres Bewertungsmodells auf Basis der 2017-Ergebnisse und der

'Vision 2022' führen dazu, dass wir unser Kursziel auf EUR18,0 (zuvor: 20,0

EUR) senken. Wir behalten unsere Add-Empfehlung bei.

