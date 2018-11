Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ADD

^

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Q3 Ergebnis

Empfehlung: ADD

seit: 05.11.2018

Kursziel: EUR19,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16/06/2009 Vormals: Kaufen

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 18,00 auf EUR 19,00.

Zusammenfassung:

In Q3/18 stieg der Auftragseingang bei PSI um 13,9% auf EUR41 Mio. (Q3/17:

EUR36 Mio.). Nach neun Monaten lag er mit einem Rekordwert von EUR176 Mio.

(9M/17: EUR147 Mio.) 19,7% höher als im Vorjahr. Diese Zahlen wurden gestützt

durch den Absatz von neuen Produkten für Wachstumsbereiche wie Industrie

4.0, die intelligente Integration der Elektromobilität in kommunale

Verteilnetze, die Ausrichtung der Netze auf die zukünftige Struktur der

Energieerzeugung, und mathematische Prozesse, die Energienetzwerke in

Sektorkopplungszenarien nachbilden. Die Akzeptanz dieser neuen Produkte

stimmt uns optimistisch, dass PSIs 'Vision 2022', die einen Umsatz von EUR235

Mio. sowie eine 10-13%-ige EBIT-Marge vorsieht, vollumfänglich erreicht

werden kann. Wir haben unsere Umsatzprognose für 2022 auf EUR235 Mio.

angehoben, aber haben unsere EBIT-Margenprognose für 2022 bei 10%

unverändert belassen. Wir sehen den fairen Wert der PSI-Aktie nun bei EUR19,0

(vorher: EUR18,0). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and

increased the price target from EUR 18.00 to EUR 19.00.

Abstract:

PSI's Q3/18 order intake rose 13.9% to EUR41m (Q3/17: EUR36m) and was up 19.7%

after nine months at a record EUR176m (9M/17: EUR147m). These numbers were

helped by sales of new products in growth areas such as Industrie 4.0,

intelligent integration of electromobility into local transmission

networks, grid configuration for the future structure of electricity

generation, and mathematical processes which simulate energy networks under

sector coupling scenarios. Customer acceptance of these new products makes

us optimistic that PSI's 'Vision 2022' of sales of EUR235m and a 10-13% EBIT

margin can be achieved in full. We have raised our 2022 sales forecast to

EUR235m (previously: EUR228.2m), while leaving our 2022 EBIT margin forecast

unchanged at 10%. We now see fair value for the PSI share at EUR19.0

(previously: EUR18.0). We maintain our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17127.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°