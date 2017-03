Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ADD

Weitere Suchergebnisse zu "PSI":

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Update - FY 2016 results Empfehlung: ADD seit: 30.03.2017 Kursziel: 14,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.06.2009, vormals BUY Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9).



Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 13.00 to EUR 14.00.

Abstract: Full year results were stronger than we had expected due mainly to a Q4 rebound in profitability at the southeast Asian business, PSI Incontrol. PSI businesses such as Incontrol, Metals and oil/gas should benefit in 2017 from the past year's recovery in commodity prices. Investment in electrical energy infrastructure by large German utilities is likely to decline further in the aftermath of the fee-setting year in 2016. However, a high order backlog and increased sales to German municipalities should ensure that sales and profits at this business advance in 2017. Meanwhile, the completion of migration of many products to the company's new, more adaptable software platform should also help the top line. Management guidance for 2017 is for sales growth in the mid-single digit percentage range and EBIT of EUR12-15m. We have revised our 2017 sales and EBIT forecasts up by 2.0% and 6.2% respectively and also moved up our numbers for subsequent years. We now see fair value for the PSI share at EUR14.00 (previously: EUR13.00). We maintain our Add recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 13,00 auf EUR 14,00.

Zusammenfassung: Das Jahresergebnis ist hauptsächlich wegen eines Wiedererstarkens der Profitabilität beim südostasiatischen Geschäft, PSI Incontrol, stärker als von uns erwartet ausgefallen. PSI-Geschäfte wie Incontrol, Metals und Öl/Gas dürften 2017 von der Rohstoffpreiserholung des vergangenen Jahres profitieren. Die Investitionen in die elektrische Energieinfrastruktur durch die großen deutschen Versorger werden nach dem Photojahr 2016 wohl weiter abnehmen. Dennoch dürften ein hoher Auftragsbestand und stärkere Umsätze mit den deutschen Stadtwerken 2017 für zunehmenden Umsatz und Gewinn bei diesem Geschäft sorgen. Wir gehen davon aus, dass der Abschluss zahlreicher Produktmigrationen auf die neue in größerem Maße adaptierbare Softwareplattform der PSI dem Wachstum auch förderlich sein wird. Die Managementguidance für 2017 lautet: eine Steigerung des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT von EUR12-15 Mio. Wir haben unsere Umsatz- und EBIT-Prognosen für 2017 um 2,0% bzw. 6,2% nach oben revidiert und die Zahlen für die darauffolgenden Jahre ebenfalls nach oben angepasst. Wir sehen den fairen Wert der PSI-Aktie nun bei EUR14,00 (vorher: EUR13,00). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.

