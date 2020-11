^

Original-Research: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PREOS Global Office Real Estate & Technology AG

Unternehmen: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG

ISIN: DE000A2LQ850

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.11.2020

Kursziel: 17,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.11.2020

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PREOS Global Office

Real Estate & Technology AG (ISIN: DE000A2LQ850) veröffentlicht. Analyst

Ellis Acklin stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR

7,30 auf EUR 17,60.

Zusammenfassung:

PREOS kontrolliert Büroimmobilien von über EUR1 Mrd.



an erstklassigen

deutschen Standorten, und das Management plant, das Portfolio bis JE24 um

weitere EUR7 Mrd. an Premium-Büroflächen zu erweitern. Der gewerbliche

Vermieter möchte auch die Digitalisierungstrends bei Big Data, Blockchain

und Internet of Things nutzen, um ein PropTech-Vorreiter zu werden. Der

ehrgeizige Plan wird die Kernvermietungsaktivitäten erweitern, während das

Unternehmen diese auch internationalisiert. Unsere aktualisierten Prognosen

spiegeln die strategische Expansion wider und ein verbesserter

mittelfristiger Ausblick führt zu einem Kursziel von EUR17,60 (zuvor: EUR7,30).

Unsere Empfehlung ist nun Kaufen (zuvor: Hinzufügen).

First Berlin Equity Research has published a research update on PREOS

Global Office Real Estate & Technology AG (ISIN: DE000A2LQ850). Analyst

Ellis Acklin upgraded the stock to BUY and increased the price target from

EUR 7.30 to EUR 17.60.

Abstract:

PREOS controls over EUR1bn of office assets in prime German locations, and

management plan to add another EUR7bn of premium office space to the

portfolio by YE24. The commercial landlord also wants to capitalise on

digitalisation trends in big data, blockchain, and Internet of Things to

become a PropTech trailblazer. The ambitious plan will augment core

landlord activities as the company also internationalises these operations.

Updated forecasts reflect the strategic expansion, and an upgraded

medium-term outlook results in a EUR17.6 price target (old: EUR7.3). Our rating

moves to Buy (old: Add).

