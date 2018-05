Original-Research: PNE Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG

Unternehmen: PNE Wind AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.05.2018

Kursziel: 3,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,80.

Zusammenfassung:

PNE Wind hat Q1-Zahlen berichtet und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das

Q1-EBIT von EUR-0,2 Mio. hat unsere Erwartung getroffen. Sowohl die deutschen

als auch die internationalen Windprojekte haben signifikante operative

Fortschritte gemacht. Im April hat das Unternehmen eine EUR50 Mio.-Anleihe

mit einem 4%-Kupon platziert. PNE hat die Guidance für 2018 (EBIT EUR10-16

Mio., EBITDA 20-26 Mio.) bestätigt. Wir halten an unseren Schätzungen für

2018E fest. Das Rating bleibt Kaufen bei einem unveränderten Kursziel von

EUR3,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 3.80 price target.

Abstract:

PNE Wind reported Q1 figures and held a conference call. Q1 EBIT of EUR-0.2m

met our expectation. Both German and international wind projects made

significant operational progress. In April, the company placed a EUR50m bond

with a 4% coupon. PNE reiterated 2018 guidance (EBIT EUR10-16m, EBITDA

EUR20-26m). We stick to our 2018 forecasts. The rating remains Buy at an

unchanged price target of EUR3.80.

