Original-Research: PNE Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG

Unternehmen: PNE Wind AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.04.2018

Kursziel: 3,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,80.

Zusammenfassung:

PNE Wind hat endgültige Zahlen für 2017 veröffentlicht, die unsere

Prognosen übertroffen haben. Die Gesamtleistung betrug EUR187 Mio. und das

EBIT von EUR23,1 Mio. (FBe: EUR22,4 Mio.) erreichte das obere Ende der Guidance

(EUR17-23 Mio.). Das Nettoergebnis betrug EUR17,1 Mio. und übertraf unsere

Schätzung aufgrund geringerer Steueraufwendungen um knapp EUR5 Mio.

Höhepunkte des Jahres 2017 waren die finanzielle Optimierung des

142-MW-Portfolios, der Verkauf der restlichen 20% an die Allianz, der

Verkauf des Offshore-Windparks Altantis I an Vattenfall und der

erfolgreiche Start des Aufbaus des neuen 200 MW-Windpark-Portfolios mit der

Fertigstellung eines deutschen 43 MW Windparks. Für 2018 erwartet PNE ein

EBITDA von EUR20-26 Mio. und ein EBIT von EUR10-16 Mio. Wir haben unsere

Schätzungen leicht angepasst. Die Bilanz bleibt stark (Netto-Cash-Position:

EUR14 Mio.), und der operative Cashflow (EUR23 Mio.) war solide. Ein

aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,80. Wir

bekräftigen unser Kaufen-Rating.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 3.80 price target.

Abstract:

PNE Wind reported final 2017 figures which exceeded our forecasts. Total

aggregate output amounted to EUR187m and EBIT of EUR23.1m (FBe: EUR22.4m) reached

the upper end of the guidance (EUR17-23m). The net result was EUR17.1m and

topped our estimate by almost EUR5m due to lower tax expenses. 2017

highlights were the financial optimisation of the 142 MW portfolio, the

sale of the remaining 20% to Allianz, the sale of the offshore wind farm

project Atlantis I to Vattenfall, and the successful start of the build-up

of the new 200 MW wind farm portfolio which includes the completion of a 43

MW German wind farm. For 2018, PNE is guiding towards EBITDA of EUR20-26m and

EBIT of EUR10-16m. We have slightly adjusted our forecasts. The balance sheet

remains strong (net cash position: EUR14m), and operating cash flow was solid

at EUR23m. An updated DCF model still yields a EUR3.80 price target. We

reiterate our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16319.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

