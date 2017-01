Original-Research: PNE Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG

Unternehmen: PNE Wind AG ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 19.01.2017 Kursziel: 3,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,00.

Zusammenfassung: PNE Wind hat ihr Offshore-Windprojekt Atlantis I für einen niedrigen zweitstelligen Millionenbetrag in Euro an Vattenfall verkauft. PNE wird über Meilensteinzahlungen an weiteren Wertsteigerungen des Projekts partizipieren. Darüber hinaus wird das Unternehmen als Dienstleister für den Offshore-Windpark tätig bleiben und daraus Umsätze generieren. Wir halten das Timing des Verkaufs angesichts des anspruchsvoller werdenden regulatorischen Umfelds (Ausschreibungen) für exzellent. Die Partnerschaft mit einem großen Versorger sollte die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Ausschreibungsteilnahme erhöhen. Der genaue Preis (Kaufpreis + Meilensteinzahlungen + Serviceumsätze) hängt entscheidend vom Ergebnis der Ausschreibung ab. Abgesehen von der Atlantis I-Transaktion war PNE auch bei einem weiteren Offshoreprojekt erfolgreich und erhielt die Planfeststellung für Gode Wind 3. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR3,00.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.00 price target.

Abstract: PNE Wind has sold its offshore wind project Atlantis I to Vattenfall for a lower double digit million Euro amount. PNE will participate in further value-add of the project through milestone payments. In addition, the company will act as service provider for the offshore wind farm and receive service fees. Given the more challenging regulatory environment (tender), we believe that the timing of the sale is excellent. Partnering with a large utility will increase the likelihood of a successful tender process. The exact price (purchase price + milestone payments + service fees) is critically dependent on the tender result. Apart from the Atlantis deal, PNE was successful in another offshore project. It received planning permission for Gode Wind 3. We reiterate our Buy rating and the EUR3.00 price target.

