Original-Research: PNE Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG

Unternehmen: PNE Wind AG ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 27.03.2017 Kursziel: 3,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 3,00 auf EUR 3,10.

Zusammenfassung: Am 22. März berichtete PNE wesentliche Kennzahlen für 2016. Das EBIT erreichte ein Rekordniveau von EUR97 Mio. und die unverwässerten EPS lagen bei EUR0,90. Beide Werte entsprachen unseren Schätzungen. Auf der Grundlage dieses exzellenten Ergebnisses hat das Management eine Dividende von EUR0,04 und eine Sonderdividende von EUR0,08 pro Aktie vorgeschlagen. Die Gesamtdividende beträgt damit EUR0,12 pro Aktie (Dividendenrendite: ca. 4%). Wir haben unser Kursziel leicht auf EUR3,10 erhöht (bisher: EUR3,00). Nach dem starken Kursanstieg in den letzten zwei Monaten stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 3.00 to EUR 3.10.

Abstract: PNE reported KPIs for 2016 on 22 March. EBIT reached a record EUR97m and basic EPS amounted to EUR0.90. Both numbers were in line with our forecasts. Based on this excellent result, management proposed a dividend of EUR0.04 and a special dividend of EUR0.08 per share. The total dividend thus amounts to EUR0.12 per share (dividend yield: ca. 4%). We have increased our price target slightly to EUR3.10 (previously: EUR3.00). Following the strong increase in the share price in the last two months, we downgrade the stock from Buy to Add.

