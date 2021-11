Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 11.11.2021

Kursziel: 8,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 13.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Zusammenfassung:

PNE hat die Q3-Zahlen veröffentlicht, die ungefähr unseren Prognosen

entsprachen, und eine Telefonkonferenz abgehalten. Geringe Projektverkäufe

und schwache Windverhältnisse führten zu einem EBITDA von EUR-0,6 Mio. und

einem EBIT von EUR-6,6 Mio. Wir gehen davon aus, dass der Verkauf von zwei

polnischen Windparks (Gesamtkapazität von 59 MW) im Oktober zu starken

Q4-Zahlen führen wird und ausreicht, um die EBITDA-Prognose von EUR24-32 Mio.

zu erreichen. In Anbetracht der bisher schwachen Windverhältnisse senken

wir unsere EBITDA-Prognose für das Segment Stromerzeugung und damit unsere

Konzernprognose für 2021. Die wahrscheinliche künftige deutsche Regierung

hat ein Papier zum Stand der Sondierungsverhandlungen veröffentlicht, das

einen viel schnelleren Ausbau der Wind- und Solarenergie in Deutschland

vorsieht als bisher. PNE verfügt über eine starke deutsche

Onshore-Wind-Pipeline (1.900 MW). Wir sehen das Unternehmen daher als einen

der Hauptnutznießer dieses Plans und haben unsere mittelfristigen Prognosen

angehoben. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem

höheren Kursziel von EUR8,80 (bisher: EUR7,90). Wir bekräftigen unsere

Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD

rating and increased the price target from EUR 7.90 to EUR 8.80.

Abstract:

PNE has reported Q3 figures and held a conference call. Q3 figures were

roughly as expected. Low project sales and weak wind conditions resulted in

EBITDA of EUR-0.6m and EBIT of EUR-6.6m. We believe that the sale of two Polish

wind farms (total capacity of 59 MW) in October will result in strong Q4

figures and is sufficient to reach EBITDA guidance of EUR24-32m. Given the

weak wind conditions YTD, we lower our Power Production segment EBITDA and

thus our group forecast for 2021. The likely future German government has

published a paper detailing the status of the exploratory negotiations

which suggests a much more rapid expansion of wind and solar power in

Germany than previously planned. PNE has a strong German onshore wind

pipeline (1,900 MW). We thus see the company as one of the prime

beneficiaries of this plan and have raised our medium-term forecasts. An

updated sum-of-the-parts valuation yields a higher price target of EUR8.80

(previously: EUR7.90). We reiterate our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23068.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

