Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 08.11.2019

Kursziel: 4,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 29.08.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,00.

Zusammenfassung:

In den ersten neun Monaten steigerte PNE den Umsatz um 82% auf EUR98,7 Mio.

und das EBIT um 166% auf EUR10 Mio. Dies spiegelt das starke Projektgeschäft

mit 404 MW wider, die entweder in Betrieb genommen wurden oder im Bau sind.

Projekte mit einer Gesamtkapazität von 289 MW wurden verkauft. Das

Nettoergebnis war jedoch negativ (EUR-5,5 Mio.), da Zinsen und ähnliche

Aufwendungen wegen Zinsswaps höher als erwartet ausfielen. PNE bestätigte

die Prognose für 2019 (EBITDA: EUR25-30 Mio., EBIT: EUR15-20 Mio.). Wir senken

unsere Prognose für 2019 hauptsächlich aufgrund des Zinsswap-Effekts.

Angesichts der nach wie vor schleppenden Genehmigungsverfahren in

Deutschland gehen wir davon aus, dass das Windparkportfolio 2020 eine

Gesamtkapazität von etwas unter 200 MW erreichen und senken daher unsere

Prognosen für 2020. Wir halten an unserem Kursziel von EUR4,00 fest, das dem

Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners entspricht. Wir

bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD

rating and maintained his EUR 4.00 price target.

Abstract:

In the first nine months, PNE increased sales by 82% to EUR98.7m and EBIT by

166% to EUR10m. This reflects the strong project business with 404 MW either

put into operation or under construction and projects sold with a total

capacity of 289 MW. The net result was however negative (EUR-5.5m) due to

higher than expected interest and similar expenses resulting from interest

rate swaps. PNE confirmed 2019 guidance (EBITDA: EUR25-30m, EBIT: EUR15-20m).

We lower our 2019 forecast due mainly to the interest rate swap effect.

Given the still slow approval procedures in Germany, we believe that the

2020 wind farm portfolio will reach a total capacity that is somewhat below

200 MW and lower our 2020 forecasts. We stick to our EUR4.00 price target,

which corresponds to Morgan Stanley Infrastructure Partners' takeover

offer. We reiterate our Add rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19315.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

