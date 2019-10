Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

^

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 14.10.2019

Kursziel: 4,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.10.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,80 auf EUR 4,00.

Zusammenfassung:

Die PNE AG hat eine Investorenvereinbarung unterzeichnet und unterstützt

nun das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Morgan Stanley

Infrastructure Partners (MSIP) in Höhe von EUR4,00 pro Aktie in bar. Der

Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 31% auf den unbeeinflussten

Aktienkurs (EUR3,05) vor Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung, die die

Gespräche zwischen PNE und MSIP am 26. August 2019 erstmalig bestätigte.

Wir halten EUR4,00 je Aktie für ein attraktives Angebot für die Aktionäre und

gehen davon aus, dass die notwendigen 50% plus eine Aktie das Angebot

annehmen werden. Nach einer erfolgreichen Übernahme beabsichtigt MSIP, die

Zulassung der Aktien zum regulierten Markt zu widerrufen. Unser neues

Kursziel liegt bei EUR4,00 (bisher: EUR3,80) und entspricht dem

Übernahmeangebotspreis. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD

rating and increased the price target from EUR 3.80 to EUR 4.00.

Abstract:

PNE AG has signed an investment agreement and now supports the voluntary

public takeover offer by Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) of

EUR4.00 per share in cash. The offer price corresponds to a 31% premium in

relation to the unaffected share price (EUR3.05) before the publication of

the ad-hoc statement concerning the first confirmation of talks between PNE

and MSIP on 26 August 2019. We believe EUR4.00 per share is an attractive

offer for shareholders and assume that the necessary 50% plus one share

will accept the offer. Following a successful takeover, MSIP intends

withdraw the PNE AG shares from the regulated market. Our new price target

is EUR4.00 (previously: EUR3.80) and corresponds to the takeover offer price.

We reiterate our Add Rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19175.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°