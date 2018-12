Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

^

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 03.12.2018

Kursziel: 3,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,60.

Zusammenfassung:

PNE hat in der jüngsten Ausschreibung in Polen den Zuschlag für zwei

Projekte erhalten.



Die Gesamtkapazität der Projekte beträgt nicht weniger

als 174 MW. Das ist ein spektakulärer Erfolg für das Unternehmen und erhöht

die Visibilität für 2019E deutlich. Wir erwarten Erträge im hohen

einstelligen Millionen Euro-Bereich, wenn PNE die Projektrechte verkauft.

Dies würde einen substanziellen Beitrag zu unserer 2019E EBIT-Schätzung von

ca. EUR16 Mio. leisten. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das

Kursziel von EUR3,60.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 3.60 price target.

Abstract:

PNE was awarded two projects in the recent tender in Poland. The total

capacity of the projects is no less than 174 MW. This is a spectacular

success for the company and significantly increases visibility for 2019E.

We expect earnings amounting to a high single digit million Euro figure if

PNE sells the project rights. This would make a substantial contribution to

our 2019E EBIT forecast of ca. EUR16m. We reiterate our Buy rating and the

EUR3.60 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17343.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°