Original-Research: PHARMING (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: PHARMING - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PHARMING

Unternehmen: PHARMING ISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: Update - FY 2016 results Empfehlung: BUY seit: 10.03.2017 Kursziel: 1,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025).



Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 1.20 price target.

Abstract: Pharming has published preliminary FY2016 results. Sales rose 46.5% to EUR15.9m (FBe: EUR12.9m; 2015: EUR10.8m), while the operating result improved to EUR-11.5m (FBe: EUR-12.2m; 2015: EUR-12.8m). Sales were above both our and consensus expectations (also EUR12.9m) mainly because of strong Q4 sales of Ruconest in the US. Pharming announced in December that the annual run rate for US Ruconest sales averaged over USD40m in October and November. We estimate that this figure exceeded USD50m in December. Our 2017 US Ruconest sales forecast incorporates an annual run rate of close to USD50m but we had not expected Ruconest to reach this sales level in the US as early as December. However, we will wait for evidence that sales at this level are sustainable before raising our forecasts. For the time being, our price target remains at EUR1.20 and we maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 1,20.

Zusammenfassung: Pharming hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Der Umsatz ist um 46,5% auf EUR15,9 Mio. gestiegen (FBe: EUR12,9 Mio.; 2015: EUR10,8 Mio.), und der operative Verlust verringerte sich auf EUR11,5 Mio. (FBe: EUR12,2 Mio.; 2015: EUR12,8 Mio.). Der Umsatz lag hauptsächlich wegen eines starken Schlussquartals für Ruconest in den USA sowohl oberhalb unserer Prognose als auch über der Konsensschätzung (ebenfalls EUR12,9 Mio.). Pharming verkündete in Dezember, dass die jährliche Run Rate der Ruconestumsätze in den USA in Oktober und November durchschnittlich über USD40 Mio. betrug. Wir schätzen, dass diese Zahl in Dezember USD50 Mio. ubertraf. Unsere Prognose für die Ruconest-Umsätze in den USA in 2017 enthält schon eine jährliche Run Rate von fast USD50 Mio., aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass Ruconest diese Zahl bereits in Dezember 2016 erreichen würde. Wir werden jedoch auf Belege für die Nachhaltigkeit der Umsätze auf diesem Niveau warten, bevor wir unsere Prognosen anheben. Vorerst bleibt unser Kursziel bei EUR1,20, und wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

