Original-Research: PHARMING (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Unternehmen: PHARMING ISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 21.12.2016 Kursziel: 1,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025).



Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 1.40 to EUR 1.20.

Abstract: The acquisition of the North American Ruconest commercialisation rights means that Pharming will receive 100% of revenues generated by the product in North America compared with 30% before the deal. We now expect Pharming to reach profitability in 2017 - three years earlier than the company previously budgeted. Earlier this month, Pharming reported that the annualised Ruconest sales run rate in North America had reached USD40m based on average October and November sales. This compares with a figure of USD35m for Q3/16. Given the clear current growth momentum in the US, we have raised our sales forecasts for 2017 and 2018 by 12.1% and 6.1% respectively. However, the likelihood of higher dilution than we modelled ahead of the structuring of the capital raise causes us to lower our price target to EUR1.20 (previously EUR1.40). We maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,40 auf EUR 1,20.

Zusammenfassung: Die Akquisition der nordamerikanischen Ruconest-Vermarktungsrechte führt dazu, dass Pharming 100% der Umsätze aus dem Produkt in Nordamerika erhält- verglichen mit nur 30% vor dem Deal. Wir erwarten nun, dass Pharming im Jahr 2017 schwarze Zahlen schreiben wird - drei Jahre früher als vom Unternehmen zuvor budgetiert. Anfang dieses Monats berichtete Pharming, dass die annualisierte Ruconest Run Rate in Nordamerika USD 40 Mio. erreicht hat, basierend auf den durchschnittlichen Oktober- und November-Umsätzen. Dies entspricht einem Wert von USD35 Mio. für Q3/16. Angesichts der deutlichen Wachstumsdynamik in den USA haben wir unsere Umsatzprognosen für die Jahre 2017 und 2018 um 12,1% bzw. 6,1% erhöht. Allerdings veranlasst uns die Wahrscheinlichkeit einer höheren Verwässerung, als vor der Strukturierung der Kapitalerhöhung von uns prognostiziert, dazu, dass wir unser Kursziel auf EUR1,20 (bisher EUR1,40) senken. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

