^

Original-Research: PA Power Automation AG - von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG

Einstufung von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zu PA Power Automation AG

Unternehmen: PA Power Automation AG ISIN: DE0006924400

Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2016; Kurzanalyse Empfehlung: keine Bewertung seit: 30.05.2017 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 30.03.2017, zuvor Halten Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

Erste positive Signale aus den wichtigen regionalen Märkten

Dem Vernehmen nach ist PA Power Automation AG (ISIN DE0006924400, Basic Board, PPA GR) nach einem schwachen GJ 2016 planmäßig in das Jahr 2017 gestartet.



Angesichts diverser Unsicherheiten spricht das Unternehmen von einer Verbesserung in Umsatz und Ergebnis - im besten Fall könne der Umsatz bei EUR 8 Mio. und das Ergebnis bei EUR 0,3 Mio. liegen. Wir sind in unserer Kalkulation vorsichtiger und rechnen mit einem Umsatz von EUR 6,5 Mio. bei negativem EBIT. Ein Umsatz-'Grundrauschen' von EUR 4 Mio. sehen wir als relativ sicher an und wir gehen ferner davon aus, dass PA in einigen Märkten (USA, Türkei, China), die 2016 noch Probleme bereiteten, deutlich erfolgreicher abschneiden wird. Hinzu kommt der strategische Partner Techmation aus Taiwan, der in H2 ebenfalls signifikante Umsatzbeiträge beisteuern könnte. Problematisch bleibt in unseren Augen der hohe Forderungsbestand - die Gesellschaft verfügt nicht über die Möglichkeiten, ihre Abnehmer bei expandierendem Geschäft weiterhin in gleichem Maße vorzufinanzieren. Hier muss die Gesellschaft gegensteuern. Aus diesem Grund setzen wir die Bewertung weiterhin aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15255.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de, roger.becker@bankm.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°