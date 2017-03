Original-Research: PAION (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: PAION - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PAION

Unternehmen: PAION ISIN: DE000A0B65S3

Anlass der Studie: Update - FY 2016 results Empfehlung: BUY seit: 27.03.2017 Kursziel: 4,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3).



Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.40 price target.

Abstract: Final 2016 numbers were close to the preliminary figures published on 7 February ahead of the recently completed EUR5m capital raise to finance filing for approval of remimazolam in Japan. The two most important events at PAION in 2016 were the publication of data from the phase III trial of remimazolam with colonoscopy patients in the U.S. and the ensuing U.S. commercialisation agreement with Cosmo Pharmaceuticals. PAION has already received EUR20.0m as a result of this deal and stands to receive up to EUR42.5m more in milestone payments. These payments should ensure that PAION is fully financed until remimazolam's U.S. launch as Cosmo will finance the filing and approval processes. The licensing agreement with Cosmo has thus substantially derisked the equity story. We expect filing for approval of remimazolam in the U.S. in the indication procedural sedation in mid-2018 and in Japan for general anesthesia by mid-2018 at the latest. The resumption of clinical development of remimazolam in the EU, also for general anesthesia, is likely to entail a phase III trial starting in 2018 modelled on the phase trial completed in Japan in 2013. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR4.40.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,40.

Zusammenfassung: Die endgültigen Ergebnisse für 2016 entsprachen weitestgehend den vorlaüfigen Zahlen vom 7. Februar. PAION veröffentlichte die vorläufigen Zahlen im Vorfeld der jüngst abgeschlossenen Kapitalerhöhung, die Mittel für den Zulassungsantrag von Remimazolam in den USA einwarb. Die zwei wichtigsten Ereignisse bei PAION in 2016 waren die Veröffentlichung der Daten der Phase III-Studie von Remimazolam mit Kolonoskopie-Patienten in den USA und der darauffolgende Lizenzvertrag mit Cosmo Pharmaceuticals. PAION hat schon EUR20,0 Mio. in Folge dieses Deals bekommen, und weitere EUR42,5 Mio. an Meilensteinzahlungen stehen noch aus. Diese Zahlungen dürften dafür sorgen, dass PAION keine zusätzlichen Mittel benötigt, um Remimazolam auf den US-Markt zu bringen, da Cosmo den Zulassungsantrag finanzieren wird. Dadurch hat sich das Risiko des Geschäftsmodells unseres Erachtens erheblich verringert. Wir rechnen mit dem Zulassungssantrag für Remimazolam in den USA in der Indikation Kurzsedierung Mitte 2018 und in Japan in der Indikation Allgemeinanästhesie bis spätestens Mitte 2018. Die Wiederaufnahme der klinischen Entwicklung von Remimazolam in der EU, ebenfalls in der Indikation Allgemeinanästhesie, wird wahrscheinlich bedeuten, dass eine Phase III-Studie erstellt werden muss. Diese wird voraussichtlich analog zur 2013 in Japan abgeschlossenen Phase III-Studie konzipiert werden. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR4,40 bei.

