Original-Research: PAION (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: PAION - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PAION

Unternehmen: PAION ISIN: DE000A0B65S3

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 14.02.2017 Kursziel: 4,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3).



Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.60 to EUR 4.40.

Abstract: PAION is to raise EUR5m through a share issue to finance filing for approval of remimazolam in Japan. PAION will issue 2,439,023 new shares at EUR2.05 each, thereby increasing the share count by 4.4% to 58,196,117. An external contractor will be engaged to assemble a filing dossier for Japan. This means that no internal resources will be diverted from PAION's strategic priority - completion of the clinical development process in the US. PAION has also published preliminary full year 2016 numbers. Spending on R&D and S,G&A in 2016 was respectively 8% and 7% lower than we had expected, but management continues to expect completion of recruitment for the US phase III trial of remimazolam with bronchoscopy patients in Q2/17. The incorporation of the current share issue into a previously modelled capital raise means that no additional dilution has to be taken into account. However, we now take a more conservative view on the timing of future milestone payments from PAION's US marketing partner, Cosmo Pharmaceuticals. We now model a total of EUR42.5m over three years from 2018-2020 (previously: EUR42.5m during 2017 and 2018). The later timing of these payments causes us to reduce our price target from EUR4.60 to EUR4.40. We maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,60 auf EUR 4,40.

Zusammenfassung: PAION wird mittels einer Kapitalerhöhung EUR5 Mio. einwerben, um die Einreichung einer Marktzulassung von Remimazolam in Japan zu finanzieren. PAION wird 2.439.023 neue Aktien zu EUR2,05 je Aktie emittieren und dadurch die Aktienanzahl um 4,4% auf 58.196.117 erhöhen. Es wird ein externer Dienstleister mit der Erstellung der Marktzulassungsunterlagen für Japan beauftragt werden. Dies bedeutet, dass keine internen Ressourcen von PAIONs strategischer Priorität - dem Abschluss des klinischen Entwicklungsverfahrens in den USA - abgezweigt werden. Darüber hinaus hat PAION vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Die Aufwendungen für F&E und allgemeine Verwaltung und Vertrieb fielen mit 8% bzw. 7% niedriger als von uns erwartet aus, aber das Management geht weiterhin davon aus, das die Rekrutierung für die Phase III-Studie von Remimazolam mit Bronchoskopie-Patienten in Q2/17 abgeschlossen wird. Die Integration der derzeitigen Aktienemission in eine vorher modellierte Kapitalerhöhung bedeutet, dass keine zusätzliche Verwässerung berücksichtigt werden muss. Jedoch ist unsere Erwartung in Bezug auf die Zeitpunkte der zukünftigen Meilensteinzahlungen von PAIONs US-Marketingpartner, Cosmo Pharmaceuticals, konservativer geworden. Wir modellieren nunmehr eine Gesamtsumme von EUR42,5 Mio. über drei Jahre von 2018-2020. (vorher: EUR42,5 Mio. während 2017 und 2018). Die späteren Zeitpnkte dieser Zahlungen veranlassen uns dazu, unser Kursziel von EUR4,60 auf EUR4,40 zu senken. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

