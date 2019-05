Original-Research: OpenLimit Holding AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: OpenLimit Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG

Unternehmen: OpenLimit Holding AG

ISIN: CH0022237009

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 07.05.2019

Kursziel: 0,54 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding

AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 0,54.

Zusammenfassung:

OpenLimit berichtete Zahlen für 2018, die unter unseren Prognosen lagen,

sich jedoch im Vergleich zu den Vorjahreswerten deutlich verbesserten. Die

Zertifizierung des ersten Smart Meter Gateway (SMGW) im Dezember 2018,

einer gemeinsamen Entwicklung von OpenLimit und PPC, war für das

Unternehmen ein großer Durchbruch. Allerdings dauert die

SMGW-Zertifizierung von mindestens zwei anderen Anbietern länger als

erwartet, was den offiziellen SMGW-Rollout wahrscheinlich in das dritte

Quartal verschieben wird. Basierend auf einem hohen aktuellen

Auftragsbestand von EUR7,4 Mio. erwartet das Management einen Umsatz von >

EUR10 Mio. Wir haben unsere Prognose für 2019E aufgrund der weiteren

Verzögerung des offiziellen SMGW-Rollouts gesenkt, erwarten jedoch ein

starkes Wachstum, das hauptsächlich auf den Umsatzerlösen von Konnektor und

SMGW basiert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes

Kursziel von EUR0,54. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit

Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and maintained his EUR 0.54 price target.

Abstract:

OpenLimit reported 2018 figures, which were below our forecasts but showed

significant improvement compared to the previous year's figures. The

certification of the first smart meter gateway (SMGW) in December 2018, a

joint development of OpenLimit and PPC, was a major breakthrough for the

company. However, the SMGW certification of at least two other suppliers is

taking longer than expected, which will probably postpone the official SMGW

rollout into Q3. Based on a high current order backlog of EUR7.4m management

expects sales > EUR10m. We have lowered our 2019E forecast following the

delayed start of the official SMGW rollout, but nevertheless expect strong

growth based mainly on Konnektor and SMGW revenues. An updated DCF model

yields an unchanged price target of EUR0.54. We reiterate our Buy rating.

