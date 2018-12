Original-Research: OpenLimit Holding AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: OpenLimit Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG

Unternehmen: OpenLimit Holding AG

ISIN: CH0022237009

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.12.2018

Kursziel: 0,65 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding

AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 0,50 auf EUR

0,65.

Zusammenfassung:

OpenLimit und Power Plus Communications (PPC) haben die Zertifizierung für

ihren Smart Meter Gateway (SMGW) erhalten. Dies ist die erste

SMGW-Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI) und unterstreicht OpenLimits /PPCs führende

Position im zukünftigen SMGW-Markt. Die beiden Unternehmen können jetzt mit

der SMGW-Produktion und -Distribution beginnen. Die Zertifizierung

unterstützt unsere Wachstumsprognose für 2019E (Umsatz: +24% J/J) und

reduziert OpenLimits operatives, finanzielles und Liquiditätsrisiko. Wir

senken unseren WACC daher von 16% auf 14,3%. Auf der Basis unveränderter

Schätzungen ergibt ein aktualisiertes DCF-Modell ein neues Kursziel von

EUR0,65 (bisher: EUR0,50). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit

Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 0.50 to

EUR 0.65.

Abstract:

OpenLimit and Power Plus Communications (PPC) have received the

certification for their smart meter gateway (SMGW). This is the first SMGW

certification from the German Federal Office for Information Security (BSI)

and underlines OpenLimit's / PPC's leading position in the future SMGW

market. OpenLimit / PPC can now start SMGW production and distribution. The

certification supports our growth forecast for 2019E (sales: +24% y/y), and

lowers OpenLimit's operating, financial, and liquidity risk. We therefore

reduce our WACC from 16.0% to 14.3%. Based on unchanged forecasts, an

updated DCF model yields a new price target of EUR0.65 (previously: EUR0.50).

We reiterate our Buy rating.

