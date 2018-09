Original-Research: OpenLimit Holding AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: OpenLimit Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG

Unternehmen: OpenLimit Holding AG

ISIN: CH0022237009

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.09.2018

Kursziel: 0,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding

AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht.



Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 0,50.

Zusammenfassung:

OpenLimit hat H1-Zahlen berichtet, die über den Vorjahreszahlen und unseren

Erwartungen lagen. Der Umsatz stieg 20% J/J auf EUR4,4 Mio. und das EBIT war

leicht positiv. Das Unternehmen generierte einen positiven freien Cashflow

von EUR0,3 Mio. Zwar bewerten wir diese Entwicklung positiv, senken aber

unsere Schätzungen für das Gesamtjahr und die Folgejahre, da die lange

erwartete Smart Meter Gateway (SMGW) -Zertifizierung sich weiter verzögert.

Wir rechnen nunmehr mit der Zertifizierung in Q4 und damit kaum mit

SMGW-Umsatz in diesem Jahr. Da der Rollout in Q1/19 beginnen sollte, gehen

wir davon aus, dass die Marktdurchdringung in 2019 langsamer vonstatten

geht als bisher angenommen. Trotz der Verzögerung sehen wir OpenLimit / PPC

in einer ausgezeichneten Position, um einen Marktanteil von ca. 30% im

SMGW-Markt zu erreichen. Die Zertifizierung sollte der nächste Kurstreiber

sein. Trotz niedrigerer Schätzungen ergibt unser DCF-Modell weiterhin ein

Kursziel von EUR0,50. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit

Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and maintained his EUR 0.50 price target.

Abstract:

OpenLimit reported H1 figures above the previous year's results and our

estimates. Sales increased 20% y/y to EUR4.4m and EBIT was slightly positive.

The company generated a positive free cash flow of EUR0.3m. We appreciate

this positive development, but nevertheless slightly lower our forecasts

for this year and the following years as the long-awaited smart meter

gateway (SMGW) certification faces a further delay. We now expect

certification in Q4 and thus hardly any SMGW revenues this year. As the

rollout looks set to start in Q1/19 we believe that market penetration in

2019 will be slower than previously forecast. Despite the delay, we still

believe that OpenLimit / PPC are in an excellent position to gain ca. 30%

market share in the SMGW market. We expect that the SMGW certification will

be the next share price driver. Despite lower forecasts our DCF model still

yields a EUR0.50 price target. We reiterate our Buy rating.

