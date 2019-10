Original-Research: OpenLimit Holding AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: OpenLimit Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG

Unternehmen: OpenLimit Holding AG

ISIN: CH0022237009

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.10.2019

Kursziel: 0,48 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Zusammenfassung:

OpenLimit meldete H1-Zahlen, die in etwa unseren Erwartungen entsprachen.

Obwohl der Umsatz mit EUR4,0 Mio. um 8% niedriger ausfiel, stieg das EBIT

aufgrund strenger Kostendisziplin von EUR55 Tsd. auf EUR147 Tsd. Die

wiederholte Verschiebung der Einführung des Smart Meter Gateway (SMGW) hat

das Unternehmen veranlasst, die Guidance zu reduzieren. OpenLimit erwartet

jetzt für das Jahr 2019 ca. EUR8 Mio. Umsatz und geht davon aus, dass ein

positives EBIT erreichbar sein könnte. Die Zertifizierung des SMGW eines

zweiten Lieferanten Ende September hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass

der Rollout noch in diesem Jahr beginnen wird. Dies ist zumindest die

Erwartung des für die Zertifizierung zuständigen Bundesamtes für Sicherheit

in der Informationstechnik (BSI). Wir erwarten nunmehr keinen relevanten

Umsatzbeitrag aus dem SMGW-Rollout im Jahr 2019 und senken unsere Prognosen

für das Jahr 2019E und die Folgejahre. Wir gehen jedoch davon aus, dass die

bevorstehende Einführung des SMGW das Umsatzwachstum in 2020E und den

folgenden Jahren beschleunigen wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt

ein neues Kursziel von EUR0,48 (zuvor: EUR0,54). Wir bestätigen unsere

Kaufempfehlung.

Abstract:

OpenLimit reported H1 figures which roughly matched our expectations.

Although sales were 8% lower at EUR4.0m, EBIT increased from 55k to EUR147k due

to strict cost discipline. The repeated postponement of the smart meter

gateway (SMGW) rollout has caused the company to reduce guidance. OpenLimit

now expects ca. EUR8m sales in 2019 and has indicated that positive EBIT may

be achievable. However, the certification of a second supplier's SMGW at

the end of September has increased the likelihood that the rollout will

start still by the end of this year. This at least is the expectation of

the Federal Office for Information Security (BSI), which is responsible for

certification. We now do not expect a relevant revenue contribution from

the SMGW rollout in 2019 and lower our forecasts for 2019E and the

following years. But we expect the approaching SMGW rollout to drive brisk

revenue growth in 2020E and the following years. An updated DCF model

yields a new price target of EUR0.48 (previously: EUR0.54). We reiterate our

Buy rating.

°