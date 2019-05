Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Nynomic":

Q1 von starker Vorjahresbasis und verhaltener Halbleiterindustrie getrübt,

Jahresziele dennoch erreichbar

Nynomic hat gestern vorläufige Q1-Zahlen veröffentlicht, die unter unseren

Erwartungen lagen.



Trotz eines verhaltenen Jahresauftakts ist das

Management angesichts des starken Auftragseingangs und einer zu erwartenden

Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Quartalen optimistisch, die

Guidance zu erreichen.

Umsatz und EBIT gegenüber starker Vorjahresbasis rückläufig: Der Umsatz

sank im ersten Quartal mit 15,8% auf 15,4 Mio. Euro stärker als von uns

erwartet (MONe: -10,9% auf 16,3 Mio. Euro). Während Q1 2018 auch dank der

erstmaligen Konsolidierung von LayTec das bisher stärkste Quartal der

Firmengeschichte war und folglich eine hohe Vergleichsbasis darstellte,

wurde der Start in das aktuelle Geschäftsjahr von der nach wie vor

verhaltenen Investitionsbereitschaft in der Halbleiterindustrie sowie

Bestellverzögerungen einiger Schlüsselkunden getrübt. Hier erscheint uns

insbesondere der erst Mitte März erfolgte Launch des 'X-Spect'-Scanners von

Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte (BSH) von Bedeutung, wodurch sich ein

Großteil des Bestellvolumens in das zweite Quartal verlagert haben dürfte

(MONe: Umsatzvolumen im niedrigen siebenstelligen Bereich).

Auch ergebnisseitig konnte Nynomic mit einem EBIT i.H.v. 2,1 Mio. Euro

(-36,4% yoy, MONe: 2,4 Mio. Euro) nicht an das starke Vorjahresquartal

anknüpfen, das mit einer Marge von 18,0% auf einem außerordentlich hohen

Niveau lag (vs. 15,1% in FY 2018 und 13,6% in Q1 2019). Neben fehlenden

Skaleneffekten durch das niedrigere Umsatzniveau dürfte vor allem die

erstmalige Konsolidierung von Spectral Engines belastend gewirkt haben, die

u.E. im abgelaufenen Quartal auch vor dem Hintergrund des fehlenden

Bestellvolumens von BSH noch nicht profitabel gewesen sein dürfte.

Erfreulicher Auftragseingang sollte weiteren Jahresverlauf stärken:

Entgegen der negativen Umsatz- und Ergebnisentwicklung wurde der bereits im

Vorjahr starke Auftragseingang mit einem Volumen von 16,2 Mio. Euro in Q1

2019 nochmals übertroffen (+13% yoy). Hiervon sollten die Folgequartale

spürbar profitieren, während die von BSH gestarteten Vertriebsaktivitäten

für den 'X-Spect'-Scanner das Bestellvolumen weiter fördern dürften.

Folglich erwartet der Vorstand trotz des verhaltenen Jahresbeginns für das

Gesamtjahr unverändert einen Umsatz von 67,0 bis 70,0 Mio. Euro sowie ein

EBIT von 8,0 bis 10,5 Mio. Euro. Auch nach unserer Einschätzung erscheint

die Guidance im Hinblick auf die sich abzeichnende Wachstumsbeschleunigung

weiterhin erreichbar, wenngleich wir unsere Prognosen vor dem Hintergrund

der anhaltenden Nachfrageschwäche in der Halbleiterindustrie reduzieren.

Fazit: Der insgesamt durchwachsene Jahresauftakt spiegelt v.a. für das

Projektgeschäft typische Schwankungen wider, die sich im weiteren

Jahresverlauf jedoch zunehmend ausgleichen sollten. Wir bestätigen trotz

des temporär verhaltenen Sentiments insbesondere im Hinblick auf die

mittelfristig substanziellen Wachstumsperspektiven durch Spectral Engines

unsere Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 30,00 Euro

(zuvor: 31,00 Euro).

