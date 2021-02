Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Nynomic":

Nynomic AG

Montega AG zu Nynomic AG

Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.03.2021

Kursziel: 45,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Niklas Bentlage

Vorläufige Zahlen: Umsatz deutlich oberhalb unserer Schätzungen -

Jahresziele in unseren Augen konservativ gewählt

Nynomic hat gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt,

die umsatzseitig deutlich oberhalb und beim EBIT innerhalb unserer

Erwartungen liegen.



Die nun kommunizierten Jahresziele für 2021 deuten auf

weiterhin zweistelliges Wachstum hin.

Eindrucksvolle Rückkehr auf den Wachstumspfad in 2020: Der Konzernerlös

stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant auf rund 78,5 Mio. Euro

(+21,0% yoy), womit die erst im Oktober vom Unternehmen angehobene Guidance

(> 75 Mio. Euro) ebenso wie unsere Prognose (75,6 Mio. Euro) deutlich

übertroffen wurde. Das erzielte EBIT liegt mit rund 8,0 Mio. Euro (+24,6%

yoy; 10,2% Marge) im Rahmen der Zielsetzung (> 10,0% Marge) und auf dem

von uns erwarteten Niveau (8,1 Mio. Euro). Damit kehrt Nynomic nach

rückläufigem Umsatz und Ergebnis in 2019 wie antizipiert erfolgreich auf

den Wachstumspfad zurück und zeigt u.E. eindrucksvoll, dass das Unternehmen

dank seiner diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur auch in einem

makroökonomischen Krisenjahr seine Positionierung in strukturellen

Wachstumsmärkten weiter festigen kann.

Zweistelliges Umsatzwachstum und Margenausweitung auch in 2021

wahrscheinlich: Nach dem erfolgreichen Jahr 2020 dürfte auch das laufende

Geschäftsjahr von zweistelligen Wachstumsraten geprägt sein. Demnach

avisiert der Vorstand in 2021 einen Umsatz von deutlich über 80 Mio. Euro.

Ähnlich wie im vergangenen Jahr (urspr. Guidance: > 70 Mio. Euro) halten

wir dieses Ziel jedoch erneut für eher konservativ formuliert und

prognostizieren unverändert einen Erlös von 87,6 Mio. Euro (+11,6% yoy).

Bestärkt werden wir in unserer Meinung von dem nochmals gestiegenen

Auftragsbestand. So lag dieser nach knapp 70,0 Mio. Euro im Oktober zum

Jahresende bereits auf einem erneuten Rekordniveau von 72,6 Mio. Euro

(+112,3% yoy), wovon u.E. mehr als die Hälfte in diesem Jahr umsatzwirksam

werden dürfte.

Ertragsseitig rechnet das Unternehmen in 2021 mit einer weiteren

Margenexpansion, die nicht näher quantifiziert wird. Angesichts des von uns

erwarteten Wachstums v.a. in den skalierbaren Lösungen von Spectral Engines

und dem daraus resultierenden Operating Leverage, der gezeigten positiven

Profitabilitätsentwicklung im Jahresverlauf 2020 (9,9% in Q1 vs. 10,6% in

Q4) sowie des steigenden Ertragsniveaus der zuletzt erworbenen Unternehmen

(v.a. LemnaTec und Sensortherm) dürfte die Margenausweitung u.E. jedoch

deutlich höher ausfallen als in 2020. Wie in unserem letzten Comment

(27.10.2020) erwähnt, halten wir unter diesen Gesichtspunkten zudem die

aktuellen Mittelfristziele (Umsatz: 100 Mio. Euro; EBIT: 15 Mio. Euro) für

eher kurzfristig realisierbar. Dies hatte auch der Vorstand im Zuge unserer

in Q4/20 veranstalteten Roadshows entsprechend angedeutet, sodass wir

zeitnah die Formulierung einer neuen Mittelfristplanung für wahrscheinlich

halten. Im Zuge eines Analystenwechsels haben wir daher unsere bisher

konservativen Mittelfristprognosen angehoben (u.a. CAGR 2020-26e: +13,6%;

+250 BP).

Fazit: Mit den vorläufigen Jahreszahlen hat Nynomic unsere positive

Sichtweise auf den Investment Case bekräftigt. Wir bestätigen unsere

Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 45,00 Euro (zuvor: 34,00 Euro).

