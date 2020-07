Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Nynomic":

Jahresziele nach starkem Wachstum in Q2 unverändert realistisch

Nynomic hat gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die einen

spürbaren Anstieg bei Umsatz und Ergebnis zeigen und die Jahresziele

weiterhin realistisch erscheinen lassen.





Umsatz und EBIT in Q2 deutlich über Vorjahr: Umsatzseitig konnte der

Konzern sein Wachstumstempo nach dem bereits erfreulichen Jahresauftakt

(Q1: +18% yoy) nochmals beschleunigen. So stiegen die Erlöse in Q2 mit ca.

34% yoy auf 18,6 Mio. Euro etwas stärker als von uns erwartet (MONe: 18,1

Mio. Euro). Auch das EBIT ist nach dem rückläufigen Auftaktquartal (Q1:

-14% yoy) wieder zurück auf Wachstumskurs, lag mit dem erzielten Anstieg

von rund 20% yoy auf 1,8 Mio. Euro und einer Marge von knapp 10% jedoch

leicht unterhalb unserer Prognose (MONe: 2,0 Mio. Euro). Auf

Halbjahressicht ergibt sich somit ein Konzernumsatz von 36,8 Mio. Euro

(+26% yoy) sowie ein im Periodenvergleich konstantes EBIT von 3,6 Mio. Euro

(Marge: 9,8%). Wesentlicher Grund für den impliziten Margenrückgang (Q2:

-110 BP; H1: -250 BP) sind neben dem unterjährigen Projektmix vor allem

erhöhte Investitionen in Vertrieb und Marketing, die in erster Linie in die

Vermarktung des im November 2019 gelaunchten Cannabis-Messgeräts 'Purpl

PRO' von Nynomics Tochtergesellschaft Spectral Engines geflossen sind.

Ausblick auf das Gesamtjahr weiterhin positiv: Trotz der bis dato

unterproportionalen Ergebnisentwicklung ist der Vorstand weiter

optimistisch, die Jahresziele zu erreichen (Umsatz: > 70,0 Mio. Euro;

EBIT-Marge: 10-15%). Auch wir halten diese nach wie vor für angemessen. Das

angestrebte zweistellige Umsatzwachstum erscheint nach dem erzielten

Halbjahresniveau insbesondere vor dem Hintergrund realistisch, dass der

Auftragsbestand mit 45,1 Mio. Euro (+19% yoy) auf einen neuen Höchstwert

zulegen konnte und sich ein bedeutender Teil hiervon noch in diesem Jahr

materialisieren sollte (MONe: > 30%). Hierin enthalten ist auch der

jüngst verkündete Großauftrag eines Kunden aus dem Bereich Medizintechnik,

der bereits bis Jahresende einen niedrigen bis mittleren siebenstelligen

Erlösbeitrag liefern und dabei helfen sollte, in H2 eine EBIT-Marge von

> 10% zu erzielen.

Vollständige Übernahme von Spectral Engines und Kapitalerhöhung im Modell

reflektiert: Ungeachtet des volatilen Marktumfelds hat Nynomic im Juni eine

Kapitalerhöhung i.H.v. 5% des bisherigen Grundkapitals zu einem

Platzierungspreis von 19,95 Euro durchgeführt (Bruttoemissionserlös: 5,1

Mio. Euro). Während die vollständige Zeichnung von Paladin Asset Management

als neuem strategischen Investor als Zeichen für die Attraktivität des

Investment Cases angesehen werden kann, erweitert der Liquiditätszufluss

den Spielraum für weitere Zukäufe, die nach wie vor integraler Bestandteil

der Wachstumsstrategie des Konzerns sind. Darüber hinaus wurde mit der

vorzeitigen Übernahme des restlichen 25%- Anteils an Spectral Engines Ende

Mai ein weiterer bedeutender Schritt bei der Konsolidierung des bestehenden

Konzernportfolios vollzogen. Aus dem Wegfall der prognostizierten

Minderheitenanteile resultiert ein deutlich positiver Effekt auf unsere

EPS-Schätzungen. Darüber hinaus haben wir die Kapitalmaßnahme im Modell

berücksichtigt.

Fazit: Das Sentiment des Investment Cases ist für uns nach dem erfreulichen

ersten Halbjahr unverändert positiv. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit

einem neuen Kursziel von 31,00 Euro infolge erhöhter EPS-Schätzungen und

einer Fortschreibung des DCF-Modells.

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

