Original-Research: NorCom Information Technology AG (von BankM - Repräsentan...

^

Original-Research: NorCom Information Technology AG - von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG

Einstufung von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zu NorCom Information Technology AG

Unternehmen: NorCom Information Technology AG ISIN: DE000A12UP37

Anlass der Studie: Newsflow, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 15.03.2017 Kursziel: EUR 21,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann

Auch Daimler setzt auf NorCom-Lösung

Ende 2016 kündigte die NorCom IT AG (ISIN DE000A12UP37, General Standard, NC5A GR) an, dass eine um zahlreiche Features erweiterte Version 3.0 der Big Data-Lösung DaSense in Q1 2017 erscheinen solle und bereits mehrere Interessenten für die neue Lösung bekannt seien.



Der nun vermeldete, weltweite Einsatz von DaSense bei der Daimler AG ist ein sehr wichtiger (aber nicht unerwarteter) Meilenstein für NorCom. Er belegt, nachdem sich 2016 bereits AUDI für eine NorCom-Lösung entschieden hatte, erneut die wachsende Sichtbarkeit der NorCom als Big Data-Spezialist im Themenfeld 'Automotive/Autonomes Fahren'. Wobei die DaSense-Lösung aber nicht auf dieses Feld beschränkt ist. Unsere Schätzungen belassen wir unverändert und sehen in den jüngsten Meldungen die Bestätigung, dass das Unternehmen weiter auf Kurs ist. Vor diesem Hintergrund bietet die Aktie weiteres Potenzial.

Wir ermitteln einen fairen Wert von EUR 21,50 und stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14847.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°