Original-Research: Neovacs S.A. (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: Neovacs S.A. - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Neovacs S.A.

Unternehmen: Neovacs S.A. ISIN: FR0004032746

Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,30 EUR Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2017 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Hohe Vorabzahlungen durch Vertriebspartnerschaft für China erwartet; 'Fast Track'-Zulassung von der FDA erlangt; Kursziel auf 3,30 EUR (vorher: 2,90 EUR) angehoben; Rating KAUFEN bestätigt

Seit unserer letzten Researchstudie (siehe Researchstudie vom 24.10.2016) hat die Neovacs S.A. einen positiven Newsflow veröffentlicht.



Besonders hervorzuheben ist hier die kürzlich abgeschlossene Optionsvereinbarung mit der BioSense Global LLC für den Vertrieb des Hauptproduktes IFN-Kinoid (Interferon Alpha-Kinoid) zur Behandlung der Autoimmunerkrankungen SLE (Systemischer Lupus Erythematodes) sowie DM (Dermatomyositis) in China. Im Vordergrund steht hier unserem Verständnis nach zunächst die Behandlung von SLE, für das bis nach dem ersten Vermarktungsjahr Up-Front-Fees und Milestonezahlungen von bis zu 65 Mio. EUR anfallen könnten. Zusätzlich dazu fallen während der Vermarktung des Neovacs-Produktes umsatzabhängige Lizenzzahlungen im zweistelligen Prozentbereich an.

Bei dieser Vereinbarung mit BioSense Global LLC handelt es sich um die zweite regionale Auslizenzierung des IFN-Kinoid, nachdem im Jahr 2015 bereits eine erste strategische Vertriebspartnerschaft für den südkoreanischen Markt mit Chong Kun Dang (CKD) abgeschlossen wurde. Die Marktzulassung in China, wobei hier die Kosten vom Vertriebspartner getragen werden, dürfte parallel zur derzeit weltweit angestrebten Marktzulassung des IFN-Kinoid zur Behandlung von SLE erfolgen. Von großer Bedeutung ist hier der Umstand, wonach die Kosten für eine chinesische Phase-III-Studie vom Vermarktungspartner BioSense Global LLC getragen würden. Darüber hinaus wird die Neovacs S.A. in den kommenden Jahren Up- Front-Fees und Milestonezahlungen vereinnahmen, wodurch ein Teil der Kosten für die globale Phase-III-Studie mit abgedeckt wären. In unserem Prognosemodell wird die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Neovacs S.A. bis zum Vermarktungsstart des Hauptproduktes IFN-Kinoid von diesen Vorabzahlungen geprägt sein.

Im Rahmen des aktualisierten DCF-Modells haben wir ein Kursziel in Höhe von 3,30 EUR (bisher: 2,90 EUR) ermittelt. Im DCF-Modell haben wir, ausgehend von der derzeit laufenden Phase-II-Studie, eine Vermarktungswahrscheinlichkeit von 22,8 % unterstellt. Bei einer erfolgreichen Fortsetzung des klinischen Zulassungsprozesses steigen die Eintrittswahrscheinlichkeit und damit der faire Unternehmenswert. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14857.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

