Original-Research: NanoRepro AG (von GBC AG): Kaufen

NanoRepro AG

Einstufung von GBC AG zu NanoRepro AG

Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109

Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,00

Deutliche Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung im 1. HJ 2017; Prognosen bestätigt; Rating: KAUFEN

In den ersten sechs Monaten 2017 weist die NanoRepro AG einen deutlichen Umsatzanstieg um 65,4% auf 0,86 Mio.



EUR aus (1 HJ 2016: 0,52 Mio. EUR). Nachdem das Unternehmen sehr dynamisch in das GJ 2017 gestartet ist (Umsatz Q1: 0,39 Mio. EUR; rd. +48% im Vorjahresvergleich), hat sich dieser positive Umsatztrend auch im zweiten Quartal fortgesetzt. In diesem Zeitraum konnten Umsatzerlöse in Höhe von 0,47 Mio. EUR erzielt werden und damit rd. 83% mehr als im Vorjahr.

Zu dem signifikanten Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2017 haben alle Bereiche beigetragen: Inland, Ausland und OEM. Das stärkste Umsatzwachstum konnte NanoRepro hierbei im Online-Geschäft (E-Commerce) verzeichnen. Zudem entfällt der größte Anteil des Konzernumsatzes auf das OEM-Geschäft. NanoRepro konnte somit von den in der Vergangenheit abgeschlossenen Vertriebskooperationen (Paul Hartmann, Glenmark) und dem Ausbau des Online- Geschäfts deutlich profitieren. Insbesondere die Partnerschaft mit der Paul Hartmann AG, die Ende 2016 sogar ausgeweitet wurde, sollte einen signifikanten Anteil zum Gesamtumsatz beigetragen haben. Wir schätzen den Umsatzbeitrag hieraus auf 0,40 Mio. EUR.

Ergebnisseitig konnte die Gesellschaft im 1. HJ 2017 ebenfalls Fortschritte erzielen, wenngleich einer noch besseren Entwicklung höhere Marketingkosten (0,10 Mio. EUR mehr als im 1 HJ 2016) entgegenstanden. Diese resultieren aus dem vom Unternehmen angestrebten Ausbau des Online-Geschäfts ('Amazon.de', 'ZuhauseTest.de'). Durch gezielte Marketingmaßnahmen soll der Umsatz in diesem Bereich erhöht werden. Insgesamt konnte das operative Ergebnis (EBIT) von -0,48 Mio. EUR auf -0,38 Mio. EUR verbessert werden und zeigt damit die möglichen Skaleneffekte bei steigenden Umsätzen. Bereinigt um die im Vergleich zum Vorjahr ausgeweiteten Marketingaufwendungen wäre die Ergebnisverbesserung mit -0,28 Mio. EUR noch deutlicher ausgefallen.

Auf Basis der dynamischen Unternehmensentwicklung in den ersten sechs Monaten 2017, hat die Nano Repro AG die mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 ausformulierte Prognose bestätigt. Unverändert werden dabei ein Umsatzwachstum auf 2,0 Mio. EUR und eine deutlich verbessertes EBITDA erwartet.

Vor dem Hintergrund der im Rahmen der Erwartung liegenden Ergebnisse für das HJ 2017 und den erwarteten erstmaligen Verkauf der Produkte über den Handel in den kommenden Jahren, bestätigen wir auch unsere Erwartungshaltung für die GJ 2017, GJ 2018 und GJ 2019.

Entsprechend der bestätigten Prognosen belassen wir auch das Kursziel unverändert bei 2,00 EUR und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

