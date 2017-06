Original-Research: NanoFocus AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: NanoFocus AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu NanoFocus AG

Unternehmen: NanoFocus AG ISIN: DE0005400667

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,20 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2017 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Felix Gode, CFA, Marcel Goldmann

* Im GJ 2016 erzielte die NanoFocus AG Umsatzerlöse in Höhe von 12,32 Mio.



EUR und damit 10,4% mehr als im Vorjahr, was v.a. auf die Ende 2015 übernommene Breitmeier Messtechnik GmbH (Umsatzbeitrag: 1,29 Mio. EUR) zurückzuführen ist, die in 2016 erstmals konsolidiert wurde. Auf organischer Basis musste die Gesellschaft somit einen Umsatzrückgang verzeichnen. Insbesondere durch ausgebliebene Folgeaufträge und Projektverschiebungen im Bereich Automotive und Semiconductor wurde der Konzernumsatz belastet und damit das vom Unternehmen ausgegebene Umsatzziel verfehlt. Die Kernbereiche Standard/Labor und OEM haben sich in 2016 hingegen gut entwickelt und sich damit erneut als zuverlässige Umsatzstütze erwiesen.

* Trotz eines angestiegenen Umsatzes lag das ausgewiesene EBITDA mit -0,97 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von -0,16 Mio. EUR. Verantwortlich hierfür waren neben den unerwartet schwächeren Umsatzerlösen v.a. verschiedene Sonderaufwendungen, die mit insgesamt 0,61 Mio. EUR das Ergebnis belastet haben. Dabei waren eine Reihe von Einmalkosten angefallen, z.B. Kosten für die durchgeführten Kapitalmaßnahmen, Kosten des Umzugs in die neue Firmenzentrale sowie außerplanmäßige Beratungskosten. Bereinigt um diese einmaligen Effekte lag das EBITDA bei -0,36 Mio. EUR.

* Am 23.05.2017 gab die NanoFocus AG bekannt, mit der Carl Mahr GmbH & Co. KG einen strategischen Investor aus der Messtechnikbranche gewonnen zu haben. Eine Zusammenarbeit wird v.a. im Automotive-Bereich angestrebt. Durch diese Kooperation sollte sich die Marktposition der NanoFocus im Auto-motive-Bereich deutlich verbessern, nachdem NanoFocus mit der Übernahme der Breitmeier Messtechnik bereits seine Marktposition weiter ausbauen konnte.

* Hervorzuheben ist, dass die Erfolge der verstärkten Konzentration auf den Vertrieb zunehmend sichtbar werden, bspw. in Form eines starken Auftragseingangs im Q1 des laufenden Geschäftsjahres 2017. Zudem wurde vom Management ein Restrukturierungsprogramm eingeleitet, was mit großem Anteil auf den Personalbereich ausgerichtet wurde. Dies sollte sich bereits in 2017 positiv auf das Ergebnis auswirken.

* Für das GJ 2017 erwarten wir einen deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung. Während wir umsatzseitig von 13,63 Mio. EUR ausgehen, maßgeblich vom Segment 'Automotive' getragen, erwarten wir ein Nettoergebnis in Höhe von 0,10 Mio. EUR, was v.a. von entfallenden Sonderaufwendungen und dem umge-setzten Restrukturierungsprogramm profitieren sollte. Für das Jahr 2018 und 2019 erwarten wir aufgrund von Skaleneffekten Nettoergebnisse von 0,69 Mio. EUR, respektive 1,22 Mio. EUR.

* Auf Basis der Prognosen für die GJ 2017-2019 haben wir unser Kursziel für die NanoFocus AG angehoben. Der faire Wert auf der Grundlage unse-res DCF-Modells beträgt 3,20 EUR (zuvor: 2,45 EUR). Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus unverändert das Rating KAUFEN. Lang-fristig sind wir davon überzeugt, dass die NanoFocus AG deutlich höhere Rentabilitätsniveaus erreichen kann als bisher. Darüber hinaus sind wir auch überzeugt, dass die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen, der stärkere Fokus auf den Vertrieb, die Integration der Breitmeier Messtechnik und der gewonnene strategische Partner sich deutlich positiv auf den zukünftigen Umsatz und das Ergebnis auswirken werden.

