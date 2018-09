Original-Research: Mologen (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: Mologen - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Mologen

Unternehmen: Mologen

ISIN: DE000A2LQ900

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.09.2018

Kursziel: EUR28,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MOLOGEN AG (ISIN:

DE0006637200) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 28,50 auf EUR 28,90.

Zusammenfassung:

Am 15. August unterzeichnete Mologen ein Termsheet, das den Rahmen einer

Vereinbarung umreißt, in der die globalen Entwicklungs-, Herstellungs- und

Vermarktungsrechte für Lead-Compound Lefitolimod an die

chinesisch/US-amerikanische Firma Oncologie übertragen werden.

Voraussetzung für die Vereinbarung ist eine weitere Finanzierung von

Oncologie im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die Finanzierung von

Oncologie und die Oncologie-Mologen-Vereinbarung werden voraussichtlich in

Q1/19 abgeschlossen sein. Die Oncologie-Mologen- Vereinbarung sieht eine

kurzfristige Finanzierung (2018/19) in Höhe von EUR23 Mio. vor (davon EUR14

Mio. zur Finanzierung der entscheidenden IMPALA-Studie mit Patienten mit

metastasiertem Kolorektalkarzinom und EUR9 Mio. für zusätzliche

Kombinationsstudien mit Lefitolimod) sowie die Abdeckung zusätzlicher

Aufwendungen (ab 2019) von EUR20 Mio. Entwicklungsmeilensteine würden bis zu

ca. EUR200 Mio., kommerzielle Meilensteine über EUR900 Mio. und gestaffelte

Lizenzgebühren würden im Durchschnitt im niedrigen zweistelligen

Prozentbereich liegen. Am 1. September kündigte Mologen eine

Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten im Verhältnis 2:1, die netto EUR17 Mio.

aufbringen sollte. Bis zu 3,77 Millionen neue Aktien werden zwischen dem 7.

September und dem 20. September zu 4,70 Euro je Aktie angeboten. Der

Emissionserlös zusammen mit der Finanzierung von Oncologie würden die

IMPALA-Studie vollständig finanzieren, deren Ergebnisse derzeit im April

2020 erwartet werden. Wenn Lefitolimod an eine Drittpartei außerhalb von

Großchina lizenziert wird (das wahrscheinlichste Szenario aus unserer

Sicht), wird Mologen mindestens 50% der vereinbarten Zahlungen für diese

Gebiete erhalten. Wir hatten zuvor Lizenzgebühren außerhalb von Großchina

im zweistelligen Prozentbereich unterstellt. Die Annahme von einstelligen

Lizenzgebühren außerhalb von Großchina wirkt sich negativ auf unser

Kursziel aus. Dies wird jedoch durch die positiven Auswirkungen niedrigerer

Verwässerungs- und Diskontierungszinssätze als bisher modelliert aufgrund

einer besseren Sichtbarkeit der Finanzierung in großem Maße ausgeglichen.

Darüber hinaus haben wir unsere Prognosen der Meilensteinzahlungen nach

oben revidiert. Wir sehen den fairen Wert der Mologen-Aktie nun bei EUR28,9

(bisher: EUR28,5): Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on MOLOGEN AG

(ISIN: DE0006637200). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 28.50 to EUR 28.90.

Abstract:

On 15 August Mologen signed a term sheet outlining the framework of an

agreement assigning global development, manufacturing and commercialisation

rights for lead compound lefitolimod to the Chinese/U.S. firm, Oncologie.

The agreement is conditional on further funding of Oncologie in a

mid-double digit million amount. Both the funding of Oncologie and the

Oncologie-Mologen agreement are expected to close in Q1/19. The

Oncologie-Mologen deal stipulates near-term (2018/19) funding of EUR23m (of

which EUR14m to fund the pivotal IMPALA trial with metastatic colorectal

cancer patients and EUR9m for additional combination trials of lefitolimod)

as well as coverage of additional expenses (from 2019) of EUR20m. Development

milestones would be up to ca. EUR200m, commercial milestones over EUR900m and

tiered royalties would be set at a low double-digit percentage average

rate. On 1 September Mologen announced a 1 for 2 rights issue intended to

raise a net EUR17m. Up to 3.77m new shares are being offered at EUR4.70 per

share between 7 September and 20 September. The issue proceeds together

with the funding from Oncologie would fully fund the IMPALA trial, results

of which are currently expected in April 2020. If lefitolimod is licensed

to a third party outside Greater China (the most likely scenario in our

view), Mologen will receive not less than 50% of the agreed payments for

these territories. We had previously modelled double digit percentage

royalties outside greater China. The assumption of single digit royalties

outside Greater China has a negative impact on our price target. However,

this is largely cancelled out by the positive impact of lower dilution and

discount rates than we had previously modelled due to better funding

visibility. We have also revised up our forecasts for milestone payments.

Our new price target for the Mologen share is EUR28.9 (previously: EUR28.5): We

maintain our Buy recommendation.

