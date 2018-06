Original-Research: Mologen (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: Mologen - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Mologen

Unternehmen: Mologen

ISIN: DE0006637200

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.06.2018

Kursziel: EUR5,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MOLOGEN AG (ISIN:

DE0006637200) veröffentlicht.



Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 13,10 auf EUR 5,70.

Zusammenfassung:

Mologens Hauptwerttreiber ist die IMPALA-Phase-III-Studie ihrer

Leitsubstanz, dem TLR9-Agonisten und Immunmodulator Lefitolimod bei

metastasierendem Kolorektalkarzinom (mCRC). Diese Indikation hat einen Wert

von USD10 Mrd. - über 250-mal die aktuelle Marktkapitalisierung des

Unternehmens. Die extreme Diskrepanz zwischen Mologens Marktbewertung und

dem Wert seines adressierbaren Hauptmarktes erklärt sich zum Teil in einem

schwierigen Start in das Jahr 2018. Im vergangenen August gab Mologen

seinen ersten geographischen Partnerschaftsvertrag mit der chinesischen

Firma iPharma Ltd. über die Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung

von Lefitolimod in China bekannt. Die Exklusivitätsperiode mit iPharma lief

Ende 2017 ab, und im Februar gab Mologen bekannt, dass es eine

Partnerschaft mit der US-Firma Oncologie zu sehr ähnlichen Bedingungen wie

die iPharma-Kooperation, unter der Bedingung einer EUR3 Mio.-Erstzahlung

vereinbart habe. Diese Zahlung wurde im April geleistet. Mittlerweile

verschob sich die Veröffentlichung des Jahresberichts vom 22. März auf den

25. April. Ebenfalls im April gab das Unternehmen an, dass das primäre

Analysedatum für die IMPALA-Studie April 2020 sei. Dies legt nahe, dass der

Zulassungsantrag für Lefitolimod gegen mCRC möglicherweise erst im Jahr

2021 eingereicht wird. Mologen hatte zuvor ein Einreichungsdatum von

2019/20 angedeutet. Die aktuelle Liquidität reicht bis voraussichtlich Ende

2018. Gegen Ende desselben Monats kündigte CEO Mariola Söhngen an, dass sie

ihren Ende Oktober auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Wir haben

unser Kursziel von EUR13,10 auf EUR5,70 gesenkt und das Risiko-Rating von Hoch

auf Spekulativ erhöht, während wir unsere Kaufempfehlung beibehalten haben.

Zu den Gründen für die Herabstufung unseres Kursziels und unseres

Risiko-Ratings gehört zum einen die höhere Verwässerung aufgrund der

späteren Einreichung des Zulassungsantrages, als wir es zuvor modelliert

hatten. Zum anderen verwenden wir höhere Abzinsungssätze in unserem

Bewertungsmodell, um den Abgang des CEOs und die Verschlechterung der

Qualität der Unternehmensfinanzierung widerzuspiegeln (EUR12 Mio.

Anleihenfinanzierung mit Umwandlung in Aktien zum 10%-Rabatt auf VWAP).

First Berlin Equity Research has published a research update on MOLOGEN AG

(ISIN: DE0006637200). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 13.10 to EUR 5.70.

Abstract:

Mologen's main value driver is the IMPALA phase III trial of its lead

compound, the TLR9 agonist and immunomodulator, lefitolimod in metastatic

colorectal cancer (mCRC). This indication is worth USD10bn - over 250x the

company's current market capitalisation. The extreme discrepancy between

Mologen's market valuation and the value of its main addressable market is

partly explicable in terms of a challenging start to 2018. Last August

Mologen announced its first partnering deal with the Chinese company,

iPharma Ltd., regarding the development, manufacture and commercialisation

of lefitolimod in China. The exclusivity period with iPharma expired at the

end of 2017 and in February Mologen announced that it had agreed on a

partnership with the US company, Oncologie on very similar terms to the

iPharma deal conditional on a EUR3m initial payment. This payment was made in

April. Meanwhile, publication of the annual report was delayed from 22

March to 25 April. Also in April, the company stated that the primary

analysis date for the IMPALA study is April 2020. This suggests that filing

for approval of lefitolimod in mCRC may not happen until 2021. Mologen had

previously guided towards a filing date of 2019/20. Current cash reach is

expected to be end-2018. In late April, CEO Mariola Söhngen announced that

she will not renew her contract which expires at the end of October. We

have lowered our price target from EUR13.10 to EUR5.70 and raised the risk

rating from High to Speculative while maintaining our overall Buy rating.

The higher level of dilution entailed by later filing than we previously

modelled is one reason for the downgrade to our price target and risk

rating. We also use higher discount rates in our valuation model to reflect

the departure of the CEO and the worsening quality of the company's

financing (EUR12m bond financing with conversion into shares at a 10%

discount to VWAP).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16557.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°