Original-Research: Mologen AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Zusammenfassung:

Die Topline-Ergebnisse von IMPALA, der Phase-III-Zulassungsstudie von

Mologens Flaggschiff-Medikamentenkandidat Lefitolimod zur Therapie von

mCRC-Chemotherapie-Respondern, sollen im August vorliegen. Der primäre

Endpunkt der Studie ist die Gesamtüberlebenszeit (OS). Die Bewertung

basiert auf Messgrößen wie der medianen OS, der Hazard Ratio und dem

p-Wert. In der Phase-II-IMPACT-Studie (endgültige Ergebnisse wurden 2013

veröffentlicht) betrug die mediane OS für Chemotherapie-Responder in dem

Versuchsarm 24,5 Monate. Die Aussagekraft der IMPACT-Studie wurde durch die

geringe Stichprobengröße gemindert. In der IMPACT-Studie wurden die

Patienten des Versuchsarms ausschließlich mit Lefitolimod behandelt,

während der Versuchsarm bei IMPALA eine Erhaltungsphase (Behandlung mit

Lefitolimod allein) und bei fortschreitender Erkrankung eine

Reinduktionsphase (Behandlung mit Lefitolimod und Induktionschemotherapie)

umfasst. Die Aufnahme einer Reinduktionsphase deutet darauf hin, dass die

mediane OS bei IMPALA länger ist als bei IMPACT. Auf der Grundlage der

Ergebnisse von Studien, die IMPALA ähneln, erwartet das Management einen

medianen OS-Wert im IMPALA-Kontrollarm von 22 Monaten. Die

IMPACT-Gesamtüberlebensdaten für Chemotherapie-Responder waren

vielversprechend (wiederum abhängig von einer Einschränkung der

Probengröße). Die Hazard Ratio betrug 0,40, während der p-Wert von 6,9% bei

einer größeren Anzahl von Patienten vermutlich das angestrebte 5%-Niveau

erreicht hätte. Wir gehen weiterhin davon aus, dass IMPALA mit einer

Wahrscheinlichkeit von ca. 70% ihren primären Endpunkt erreichen wird.

Unser Pipeline-Bewertungsmodell umfasst erstmals Lefitolimod in Kombination

mit virusneutralisierenden Antikörpern für die HIV-Indikation sowie

Lefitolimod in Kombination mit Yervoy in der Indikation solide Tumoren. Die

Auswirkungen auf unsere Bewertung werden jedoch durch die Verengung des

Geltungsbereiches des Onkologie-Deals sowie durch eine höhere Verwässerung

als zuvor modelliert aufgewogen. Wir senken unser Kursziel von EUR28,9 auf

EUR25,2, behalten aber unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on MOLOGEN AG

(ISIN: DE000A2LQ900). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 28.90 to EUR 25.20.

Abstract:

Topline results of IMPALA, the pivotal phase III study of Mologen's

flagship drug candidate, lefitolimod, in therapy of mCRC chemotherapy

responders, are due in August. The primary endpoint of the trial is overall

survival (OS). Evaluation will be based on metrics including median OS,

hazard ratio and p value. In the phase II IMPACT trial (final results

published in 2013), median OS for chemotherapy responders in the

experimental group was 24.5 months. The meaningfulness of the IMPACT trial

was reduced by small sample size. Meanwhile, in the IMPACT trial,

experimental arm patients were treated solely with lefitolimod whereas in

IMPALA the experimental arm comprises a maintenance phase (treatment with

lefitolimod alone) and in the event of progressive disease, a reinduction

phase (treatment with lefitolimod and induction chemotherapy). The

incorporation of a reinduction phase suggests that median OS will be longer

in IMPALA than IMPACT. On the basis of results of trials similar to IMPALA,

management expects median OS in the IMPALA control arm of 22 months. IMPACT

overall survival data for chemotherapy responders were promising (again

subject to the sample size caveat). The hazard ratio was 0.40 while the p

value of 6.9% would presumably have reached the targeted 5% level with a

larger number of patients. We continue to think there is a circa 70%

probability that IMPALA will meet its primary endpoint. Our pipeline

valuation model for the first time includes lefitolimod in combination with

virus-neutralising antibodies for the HIV indication as well as lefitolimod

in combination with Yervoy in the indication solid tumours. However, the

impact of this on our valuation is outweighed by the narrowing of the scope

of the Oncologie deal as well as well as higher dilution than we previously

modelled. We lower our price target from EUR28.9 to EUR25.2 but maintain our

Buy recommendation.

