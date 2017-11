Original-Research: Mologen AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Mologen AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Mologen AG

Unternehmen: Mologen AG

ISIN: DE0006637200

Anlass der Studie: Q3 2017 results

Empfehlung: BUY

seit: 20.11.2017

Kursziel: 13,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on MOLOGEN AG

(ISIN: DE0006637200).



Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 13.30 to EUR 13.10.

Abstract:

Mologen's lead drug candidate, the TLR9 agonist and immunomodulator,

lefitolimod, is currently the object of two clinically active trials - in

metastatic colorectal cancer (mCRC) and a phase I combination trial with

the immune checkpoint inhibitor, Yervoy. The market for mCRC alone is worth

over USD10bn. We expect Mologen to file applications for approval with the

EMA and FDA in this indication in 2019/20. Mologen has also reported

results from two further trials this year. The phase II small cell lung

cancer (SCLC) trial showed positive results in two clinically relevant

patient subgroups while data released so far from the extension phase of

the TEACH study with HIV patients suggest that lefitolimod could be an

important partner in combination with other HIV therapies such as

monoclonal antibodies or vaccines. We believe that these and other data

were instrumental in the August signing of a binding term sheet for a

collaboration with the Chinese company, iPharma Ltd., regarding the

development, manufacture and commercialisation of lefitolimod in China. The

total package of upfront and milestone payments in connection with this

deal could amount to EUR100m. In addition Mologen will receive low double

digit royalties on sales. We expect one or more partnership deals for other

territories in 2018. On 9 November, the US company Dynavax announced the

FDA approval of its hepatitis B vaccine, HEPLISAV-B, which combines

hepatitis B surface antigen with a TLR9 agonist. This news marks the first

approval in the U.S. for a TLR9 agonist and supports our confidence in

lefitolimod. We maintain our Buy recommendation but lower the price target

from EUR13.30 to EUR13.10 to reflect higher technology transfer and production

outsourcing costs than we previously modelled.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MOLOGEN AG (ISIN:

DE0006637200) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 13,30 auf EUR 13,10.

Zusammenfassung:

Mologens Leitsubstanz, der TLR9-Agonist und Immunmodulator Lefitolimod, ist

derzeit Gegenstand zweier klinisch aktiven Studien - bei metastasierendem

Kolorektalkarzinom (mCRC) und einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem

Immun-Checkpoint-Inhibitor Yervoy. Allein der Markt für mCRC hat einen Wert

von über USD 10 Mrd. Wir erwarten, dass Mologen 2019/20 bei dieser

Indikation den Zulassungsantrag bei der EMA und der FDA einreicht. Mologen

hat auch Ergebnisse von zwei weiteren Studien - über kleinzelligen

Lungenkrebs (SCLC) und HIV in diesem Jahr berichtet. Die

Phase-II-SCLC-Studie zeigte positive Ergebnisse in zwei klinisch relevanten

Patientenuntergruppen, während Daten, die bisher aus der Verlängerungsphase

der TEACH-Studie mit HIV-Patienten veröffentlicht wurden, darauf hindeuten,

dass Lefitolimod ein wichtiger Partner in Kombination mit anderen

HIV-Therapien wie monoklonalen Antikörpern oder Impfstoffen sein könnte.

Wir sind der Ansicht, dass diese und andere Daten bei der Unterzeichnung

eines verbindlichen Termsheets für eine Zusammenarbeit mit der chinesischen

Firma iPharma Ltd. im August für die Entwicklung, Herstellung und

Vermarktung von Lefitolimod in China eine wichtige Rolle spielten. Das

Gesamtpaket aus Vorab- und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit dieser

Transaktion könnte sich auf EUR 100 Mio. belaufen. Darüber hinaus wird

Mologen eine Umsatzbeteiligung im niedrigen zweistelligen Bereich erhalten.

Wir erwarten 2018 einen oder mehrere Partnerschaftsabschlüsse für andere

Regionen. Am 9. November gab das US-Unternehmen Dynavax die FDA-Zulassung

seines Hepatitis-B-Impfstoffs HEPLISAV-B bekannt, der ein

Hepatitis-B-Oberflächenantigen mit einem TLR9-Agonisten kombiniert. Diese

Nachricht markiert die erste Zulassung in den USA für einen TLR9-Agonisten

und unterstützt unser Vertrauen in Lefitolimod. Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei, aber senken das Kursziel von EUR13,30 auf EUR13,10, um

höhere Technologieübertragungs- und Produktionsauslagerungskosten als

vorher modelliert zu berücksichtigen.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/15905.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°