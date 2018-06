Original-Research: Medigene AG (von EQUITS GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Original-Research: Medigene AG - von EQUITS GmbH

Einstufung von EQUITS GmbH zu Medigene AG

Unternehmen: Medigene AG

ISIN: DE000A1X3W00

Anlass der Studie: Guidance 2018; Entwicklungsfortschritte

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 22,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: keine

Analyst: Thomas Schiessle

MDG1011 klinische Studie gestartet - Partnerschaft mit bluebird bio Inc.





erweitert - 'more to come'

Nach Analyse des Studienplans des Führungsprojekte MDG1011 und der

ausgeweiteten Entwicklungspartnerschaft mit BLUE erhöhen die

Biotech-Fachanalysten von EQUI.TS ihren Zielkurs und bekräftigen ihre

Kaufempfehlung.

Trotz 10%igem Anstieg der Aktienanzahl steige der Zielkurs auf EUR 22,-.

Das Feld der Krebs-Immuntherapie bleibe auch nach dem Kauf von Kite durch

GILEAD sehr dynamisch. Mehrere TCRs und CAR-Ts seien bei einer Reihe von

Biotech- und Pharmaunternehmen in der Entwicklung und lassen

aufschlussreichen Newsflow erwarten, so die Aktienexperten. Das gelte auch

für das Führungsprojekt bei Medigene (MDG1011). Die im Mai um zwei auf

sechs TCR-Projekte ausgeweitete Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio

Inc. ('Bio-US-$' 1,5 Mrd.) bewertet die Research-Boutique mit über EUR

20,-/Aktie.

Nach der 10 %igen Privatplatzierung und der Upfront-Zahlung von BLEU

dürften die liquiden Mittel aktuell auf über EUR 75 Mio. gestiegen sein; was

bei plankonform Geschäftsgang weit über das Jahr 2020 hinaus reichen solle.

Die vollständige Analyse zu Medigene AG sowie weitere Aktienanalysen,

Meinungen

und Peer-Vergleiche finden Sie unter www.equits.com

