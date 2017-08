Original-Research: Medigene AG (von EQUITS GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

^

Original-Research: Medigene AG - von EQUITS GmbH

Einstufung von EQUITS GmbH zu Medigene AG

Unternehmen: Medigene AG ISIN: DE000A1X3W00

Anlass der Studie: Empfehlung: Kaufen seit: 06.07.2016 Kursziel: 18,50 Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas Schiessle

EQS Research Chanel: Wettbewerber Kite Pharma geht für US-$ 11,9 Mrd.



an GILEAD

EQUI.TS bekräftigt erneut ihre Kaufempfehlung, denn die angekündigte Übernahme des Wettbewerbers Kite Pharmaceuticals, USA macht die Dimensionen möglicher weiterer Deals in dieser Industrie deutlich. Die Wettbewerbslandschaft in der Krebs-Immuntherapie (CAR-T; TCR) - einem 'Hotspot' der Krebstherapie-Forschung mit hohem Potential in großen Einsatzfeldern - ist definitiv in Bewegung. Der Pharmagigant GILEAD muß sein Portfolio auffrischen und stößt mit der angestrebten Firmenübernahme erstmals in die innovative Onkologie vor; und läßt sich das etwas kosten. EQUI.TS bewertet den angebotenen Preis für die US-Biotechfirma als durchaus hoch. Das ist u. E. vorwiegend dem Führungsprogramm KTE-C19 geschuldet, das noch 2017 von der FDA zugelassen werden könnte. Kite Pharma gilt somit als eines der führenden Immunonkologie-Unternehmen weltweit. Nimmt man den Angebotspreis für Kite Pharma in Relation zur Produktpipeline der rund 14 Krebsmedikamentenkandidaten und vergleicht diese Bewertung mit der Pipeline von Medigene, entspräche das u.E. einer Börsenbewertung von ca. EUR 1,02 Mrd.

Das erste Halbjahr 2017 schloss bei Medigene Übrigens entsprechend den Erwartungen ab. Für 2017 erwarten somit ein operatives Defizit von ca. EUR 17,5 Mio. Wir rechnen in Zukunft mit weitere Entwicklungs-Deal à la bluebird bio Inc.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports

++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV WICHTIG: Im Anhang (Disclaimer) des Research Produkts zum analysierten Unternehmen wird auf mögliche Interessenkonflikte hingewiesen. ++++++++++++++++

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15595.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de.

Kontakt für Rückfragen Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports Kontakt für Rückfragen: Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 M: +49 (0)179 91 83 555 www.equits.de Geschäftsführer: Thomas Schießle Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 74021

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°