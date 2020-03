Original-Research: Media and Games Invest plc (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Media and Games Invest plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dario Maugeri, Cosmin Filker

Starke Steigerung der gamigo-Zahlen im Geschäftsjahr 2019, Umsatzanstieg um

30% und EBITDA-Anstieg um 47,8%; Verdoppelung des organischen Wachstums von

5% auf 10% durch die Einführung neuer Spiele und aktualisierter Inhalte;

Positiver operativer Cash-Flow in Höhe von 16,39 Mio.



EUR

Für das Geschäftsjahr 2019 hat die gamigo AG die Finanzkennzahlen deutlich

verbessert. Der Gesamtumsatz verbesserte sich aufgrund des organischen

Wachstums und der Integration von Trion World und WildTangent auf 58,92

Mio. EUR (GJ 2018: 45,29 Mio. EUR). Das zweistellige organische Wachstum

stand im Zusammenhang mit planmäßigen Content-Aktualisierungen bei

bestehenden Spielen wie Fiesta Online und Last Chaos, mit dem Relaunch des

Spiels Desert Operation (z. B. grafische Aktualisierung), mit der

Teilnahme an Spielevents (z.B. gamescom Messe) sowie mit einem optimierten

Spiel-Nutzer-Support System. Ein Highlight war die Einführung der Buy-to-

Play-Version von ArcheAge Unchained. Das Unternehmen verzeichnete einen

massiven Anstieg von Spielern für diese neue Version, so dass sogar die

Anzahl der Server erhöht werden musste. Für das Geschäftsjahr 2019 beliefen

sich die Gesamtinvestitionen der gamigo AG in strategische Produkte und

Plattformen auf 8,5 Mio. EUR.

In 2019 setzte die gamigo AG Effizienzsteigerungen sowie eine Verbesserung

der internen Organisation um. Einerseits wurden die technischen Ausgaben

durch die Verlagerung in Cloud-Systeme reduziert. Gleichzeitig wurde damit

die Datenverwaltung verbessert, Ausfallzeiten reduziert sowie die

Reaktionszeiten auf den sich ändernden Anforderungen beschleunigt. Die

Technologiekosten der erworbenen Unternehmen wurden überprüft und im

Durchschnitt von zuvor 30-40% auf 5-10% des Umsatzes gesenkt. Auf der

anderen Seite wurden Werbe- und Marketingteams zusammengelegt, so dass

insgesamt auch hier nach dem Erwerb von Unternehmen deutliche

Kosteneinsparungen erzielt wurden.

Trotz des Anstiegs der Personalkostenquote von 32,5% auf 36,6% verbesserte

sich das EBITDA in 2019 um 47,8% auf 16,33 Mio. EUR (2018: 8,65 Mio. EUR),

was einer überproportionalen Steigerung entspricht. Dies ist als eine Folge

von Skaleneffekten sowie von Synergien aus den Unternehmenserwerben zu

sehen. Das um Einmaleffekte im Zusammenhang mit M&A, Finanzierungs-,

Rechts- und IT-Kosten bereinigte EBITDA wäre sogar auf 18,2 Mio. EUR nach

stärker angestiegen.

Dem deutlichen EBITDA-Anstieg stehen um 1,61 Mio. EUR höhere Abschreibungen

(hauptsächlich PPA-Abschreibungen) sowie um 3,01 Mio. EUR höhere

Zinsaufwendungen gegenüber. Abzüglich der Steuern in Höhe von 0,82 Mio. EUR

erhöhte sich der Jahresüberschuss um 21,9 % auf 1,97 Mio. EUR (VJ: 1,62

Mio. EUR).

Auch der operative Cashflow hatte sich sehr positiv entwickelt. Dieser

stieg im Berichtszeitraum von 10,48 Mio. EUR (GJ 2018) auf 16,39 Mio. EUR

deutlich an. Grundsätzlich war die gamigo AG damit in der Lage, die in 2019

durchgeführten Investitionen zu finanzieren. Abzüglich der Investitionen

für Akquisitionen sowie in der Infrastruktur (z.B. IT) hatte die

Gesellschaft einen positiven freien Cashflow in Höhe von 4,53 Mio. EUR (VJ:

4,14 Mio. EUR) erreicht. Zum Ausbau der Finanzierungfreiräume wurden in

2019 an der Nasdaq Stockholm zwei weitere vorrangig besicherte Tranchen der

Unternehmensanleihe ausgegeben. Es wurden insgesamt rund 18 Mio. EUR

platziert (ausstehendes Gesamtvolumen 50 Mio. EUR), die teilweise zur

Deckung der anorganischen Expansion verwendet wurden. Die Gesellschaft

verfügt Ende 2019 über liquide Mittel in Höhe von 21,96 Mio. EUR, was eine

hohe Flexibilität für neues strategisches Wachstum bedeutet.

Da die gamigo-Zahlen im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen sind,

bestätigen wir die am 20.02.20 zuletzt veröffentlichten Prognosen der Media

and Games Invest plc. Bei einem Kursziel von 2,10 EUR vergeben wir

weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20207.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 06.03.2020 (11:10 Uhr)

Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 09.03.20 (10:00 Uhr)

