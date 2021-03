Original-Research: Media and Games Invest plc (von First Berlin Equity Resear...

^

Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.01.2021

Kursziel: 4,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Mpnate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,80 auf EUR

4,00.

Zusammenfassung:

MGI hat einen Vertrag zur Übernahme von KingsIsle Entertainment für $126

Mio. unterzeichnet. Der in den USA ansässige Videospiel-Entwickler

prognostiziert für 2021 einen Umsatz von $32 Mio.



bei einem bereinigten

EBITDA von $21 Mio. (68% Marge). Wir gehen davon aus, dass dies die Topline

und Rentabilität von MGI erheblich steigern wird. Vor der gestrigen Meldung

hatte die MGI-Aktie seit unserem Update vom 2. Dezember um rund 70%

zugelegt. Wir führen diese Performance auf die kombinierten Effekte einer

stärker anerkannten Erfolgsbilanz und einer Verbesserung der

Kapitalmarktpräzenz zurück. Der KingsIsle-Deal dürfte die gute

Geschäftsdynamik steigern. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR4,00 (zuvor:

EUR2,80) und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 2.80 to EUR 4.00.

Abstract:

MGI has signed a deal to take over KingsIsle Entertainment for $126m. The

US-based video game developer projects 2021 revenues of $32m with adjusted

EBITDA of $21m (68% margin). We expect this to significantly boost MGI's

topline and profitability. Prior to yesterday's news, MGI shares had

appreciated some 70% since our 2 December update. We attribute the stock

performance to the combined effects of a better appreciated track record

and improving capital market exposure. The KingsIsle deal should

supercharge good business momentum. We are raising our price target to EUR4.0

(old: EUR2.8) and reiterate our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22177.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°