Original-Research: Media and Games Invest plc (von First Berlin Equity Resear...

Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Initiation

Empfehlung: Buy

seit: 07.11.2019

Kursziel: 2,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat am 07.11.2019 die Coverage von Media and

Games Invest plc (ISIN: MT0000580101/ Bloomberg: M8G GR) aufgenommen.





Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem

Kursziel von EUR 2,10.

Zusammenfassung:

Wir nehmen die Coverage von Media and Games Invest (MGI) mit einer

Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR2,10 auf. Die Wachstumschancen von

MGI sind aus unserer Sicht ausgezeichnet. Das Unternehmen ist ein

Marktkonsolidierer, der sich auf die große und fragmentierte

Videospielbranche und die Medien konzentriert. Mit der in Hamburg

ansässigen gamigo AG als Flaggschiff-Tochter und operativer Drehpunkt

wendet MGI eine 'Buy, Integrate, Build, und Improve' - Strategie auf den

Videospiel- und Medienmärkten an. Ein adressierbarer globaler

Videospielmarkt von EUR139 Mrd. stützt unseren Optimismus, und wir glauben,

dass das operative Aufwärtspotenzial von MGI derzeit vom Markt unterschätzt

wird.

First Berlin Equity Research on 07/11/2019 initiated coverage on Media and

Games Invest plc (ISIN: MT0000580101/ Bloomberg: M8G GR). Analyst Ellis

Acklin placed a BUY rating on the stock, with a EUR 2.10 price target.

Abstract:

We start coverage of Media and Games Invest (MGI) with a Buy rating and

EUR2.10 price target. In our view, MGI's growth opportunities are excellent.

The company is a market consolidator focused on the large and fragmented

video gaming industry and media. MGI pursues a 'buy, integrate, build &

improve' strategy applied to the gaming and media spaces with the

Hamburg-based gamigo AG as its flagship subsidiary and operational fulcrum.

A $139bn addressable global video gaming market underpins our optimism, and

we believe MGI's operational upside is currently underappreciated by the

market.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19305.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

