Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Acquisition Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.05.2022

Kursziel: EUR8,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,90 auf EUR

8,20.

Zusammenfassung:

MGI hat einen Vertrag zur Übernahme von AxesInMotion für EUR55 Mio. plus bis

zu EUR110 Mio. an Earn-Outs, die von EBITDA-Hürden abhängen, unterzeichnet.

Der in Spanien ansässige Videospielentwickler erwartet für 2022 einen

Umsatz von EUR9,2 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR6,0 Mio. (65% Marge)

mit starken Wachstumsaussichten für die Zukunft. Die Akquisition wurde

durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR29 Mio. plus vorhandene liquide

Mittel finanziert, um den Verschuldungsgrad auf einem komfortablen Niveau

zu halten. Die Geschäftsdynamik von MGI ist nach wie vor gut, wie die

soliden Q1-Zwischenergebnisse und die potenziellen Synergien aus der

AxesInMotion-Übernahme zeigen. Unser Kursziel steigt auf EUR8,20 (zuvor:

EUR7,90) und enthält aktualisierte Prognosen sowie eine höhere

WACC-Schätzung, die die gestiegene Rendite für 10-jährige Bundesanleihen

berücksichtigt. Um den Wert der Transaktion zu unterstreichen, weisen wir

darauf hin, dass unser Kursziel auf Basis eines vergleichbaren WACC auf

EUR8,60 gestiegen wäre. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 7.90 to EUR 8.20.

Abstract:

MGI has signed a deal to take over AxesInMotion for EUR55m plus up to EUR110m

in earn-outs depending on EBITDA performance hurdles. The Spain-based video

game developer projects 2022 revenues of EUR9.2m and adjusted EBITDA of EUR6.0m

(65% margin) with strong growth prospects going forward. The acquisition

was financed with a EUR29m capital increase plus existing cash to keep

leverage ratios at comfortable levels. MGI's business momentum remains good

as evidenced by solid Q1 prelims and now the potential synergies from the

AxesInMotion deal. Our target price increases to EUR8.2 (old: EUR7.9) and

factors in updated forecasts as well as a higher WACC estimate to account

for rising 10 year Bund yields. To underscore the value of the deal, we

note that our price target would have increased to EUR8.6 on a like-for-like

WACC basis. We remain Buy-rated on MGI.

