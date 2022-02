Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

^

Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 10.02.2022

Kursziel: EUR 8,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,20.

Zusammenfassung:

MGI kündigte Pläne an, ihren Hauptsitz von Malta nach Schweden zu verlegen.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung Ende Juli könnte sich das

Unternehmen zu Beginn des neuen Geschäftsjahres im Januar 2023 in Schweden

niederlassen. Aus unserer Sicht wird der Weggang von Malta die

Unternehmensrisiken verringern. Investoren wenden im Allgemeinen eine

höhere Risikoprämie für Unternehmen mit Sitz in Malta an, was dazu führt,

dass einige Investoren mit strengen Mandaten nicht in MGI investieren. MGI

scheint auch auf dem richtigen Weg zu sein, die Guidance für 2021 und die

FBe zu erfüllen. Die vorläufigen Zahlen sind für den 28. Februar angesetzt.

Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von

EUR8,20.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 8.20 price target.

Abstract:

MGI announced plans to relocate its headquarters from Malta to Sweden.

Assuming AGM approval in late July, the company could set up shop in Sweden

for the start of the new financial year in January 2023. In our view,

departure from Malta will reduce corporate risks. Investors generally apply

a higher risk premium to companies based in Malta, which excludes some

investors with strict mandates. MGI also appears to be on track to meet

2021 guidance and FBe. Prelims are slated for 28 February. We remain

Buy-rated on MGI with an unchanged EUR8.2 target price.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23360.pdf

