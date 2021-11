Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

^

Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.11.2021

Kursziel: EUR8,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,00 auf EUR

8,20.

Zusammenfassung:

Angetrieben durch ein organisches Umsatzwachstum (OSG) von 41%, zeigte der

Q3-Bericht ein Umsatzwachstum von ~80% mit einem Umsatz von EUR63 Mio. (FBe:

EUR61 Mio.) auf. Dies war das dritte Quartal in Folge, in dem OSG 35%

überstieg, was die Anleger weiter beruhigen sollte, dass MGI nicht einfach

nur Wachstum erwirbt. Dank Skaleneffekten und freigesetzten

Synergieeffekten stieg der Ertrag noch stärker, angeführt vom EBITDA (+

197% J/J) und bereinigtem EBIT (+275%). Markttrends hin zu digitalen

Produkten und Dienstleistungen deuten darauf hin, dass die Geschäftsdynamik

anhalten sollte. Dank der Q3-Ergebnisse ist das Unternehmen auf einem guten

Weg, die Guidance (Umsatz: EUR234 Mio. bis EUR254 Mio.; EBITDA: EUR65 Mio. bis

EUR70 Mio.) zu erreichen, und wir haben unsere Prognosen auf die Mittelwerte

angehoben. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von

EUR8,20 (zuvor: EUR8,00).

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 8.00 to EUR 8.20.

Abstract:

Third quarter reporting featured topline growth of ~80% with revenue

hitting EUR63m (FBe: EUR61m) spurred by 41% organic sales growth (OSG). This

marked the third consecutive quarter in which OSG topped 35% and should

further reassure investors that MGI is not simply acquiring growth. Thanks

to scale and unlocked synergy effects, earnings grew at an even stronger

clip led by EBITDA (+197% Y/Y) and adj. EBIT (+275%). And market trends

towards digital products and services suggest business momentum should

continue. The results have the company tracking well towards company

guidance (sales: EUR234m to EUR254m; EBITDA: EUR65m to EUR70m), and we have bumped

up FBe to the mid-points of these ranges. We reiterate our Buy rating with

an EUR8.2 price target (old: EUR8.0).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23105.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°