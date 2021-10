Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

^

Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 05.10.2021

Kursziel: EUR8

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,00.

Zusammenfassung:

MGI übernimmt die schwedische Programmatic Advertising-Plattform Match2One

(M2O). Wir betrachten dies als einen strategischen Deal zur Stärkung der

technologischen Basis, während der anfängliche finanzielle Beitrag eher

gering sein wird.



Unterdessen waren die MGI-Aktien in letzter Zeit nach

einem enttäuschenden Q2 der schwedischen Gaming-Konkurrenten schwach.

Darüber hinaus haben regulatorische Bedenken kürzlich die Stimmung in der

Branche beeinträchtigt, nachdem der chinesische Gesetzgeber gegen die

Videospielindustrie des Landes vorgegangen ist. MGI ist dem chinesischen

Markt nicht direkt ausgesetzt und hält sich bereits an strengere

Jugendkontrollen. Das Unternehmen zeichnete sich auch durch ein starkes Q2

aus, das 36% organisches Wachstum beinhaltete. Wir glauben, dass ein gutes

Q3 MGI weiter von den schwedischen Mittbewerbern abheben wird. Unser

Kursziel bleibt bei EUR8, und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 8.00 price target.

Abstract:

MGI is acquiring the Swedish programmatic advertising platform, Match2One

(M2O). We regard this as a strategic deal to bolster its technology stack,

while the initial financial impact will be low. Meanwhile, MGI shares have

been weak of late after disappointing Q2 results from Swedish gaming peers.

Plus, regulatory concerns have recently hurt sector sentiment after a

crackdown by Chinese lawmakers on the country's video gaming industry. MGI

does not have any direct exposure to China and already complies with

tighter youth controls. The company also distinguished itself with a strong

Q2 that included 36% organic growth. We think a good Q3 will further

separate MGI from the Swedish pack. Our rating remains Buy with an

unchanged EUR8 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22957.pdf

